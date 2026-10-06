FinCEN trekt twee voorgestelde regels voor cryptotransacties in, waardoor de daarin beoogde extra verificatie-, bewaar- en rapportageplichten niet via deze voorstellen worden ingevoerd. Het Amerikaanse bureau richtte zich met de regels op transacties met unhosted wallets en op crypto-mixingdiensten, meldt Cointelegraph.

FinCEN schrapt regels voor wallets en mixers

FinCEN, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën, maakte de intrekking bekend in een mededeling op maandag 5 oktober. Het eerste voorstel dateerde uit december 2020 en zou financiële instellingen verplichten gegevens bij te houden, controles uit te voeren en bepaalde transacties met cryptovaluta en unhosted wallets te rapporteren.

Het gebouw van het Amerikaanse ministerie van Financiën

Het tweede voorstel, dat FinCEN aanvankelijk in oktober 2023 indiende, betrof de handhaving rond het mixen van convertible virtual currency. Volgens de toezichthouder kon dat kader legitieme activiteiten ontmoedigen en een zware rapportagelast opleggen aan de betrokken financiële instellingen.

FinCEN koppelde de intrekking aan de dereguleringagenda van de regering-Trump en aan het streven om regels voor digitale activa beter op hun doel af te stemmen. De voorstellen worden dus niet op basis van deze trajecten ingevoerd.

Wat dit betekent voor self-custody en compliance

Het walletvoorstel betrof juist transacties waarbij een gebruiker zelf de private keys beheert en de wallet niet door een financiële instelling wordt gehost. Daarmee raakt de intrekking rechtstreeks aan de Amerikaanse beleidsdiscussie over crypto-custodyregels en de manier waarop instellingen transacties met self-custodywallets beoordelen.

Een hardware wallet voor het veilig beheren van cryptovaluta.

In de aangeleverde berichtgeving wordt een rapportagedrempel van 10.000 dollar genoemd, maar de beschikbare uitwerking van de primaire bron specificeert die drempel niet. De precieze drempel en eventuele aanvullende voorwaarden zijn daarom niet als vaststaand detail van de ingetrokken regel te behandelen. De primaire bron bevestigt wel dat het voorstel rapportage-, verificatie- en bewaarplichten omvatte.

Voor exchanges en andere financiële instellingen vervallen de extra verplichtingen zoals die in deze twee voorstellen waren omschreven. Dat betekent niet automatisch dat alle bestaande controles op transacties met private wallets of mixers verdwijnen. Aanvullende berichtgeving wijst erop dat bestaande antiwitwasverplichtingen van kracht blijven; die context staat niet volledig uitgewerkt in de mededeling van FinCEN.

Sectororganisaties verwelkomen koerswijziging

Meerdere belangenorganisaties uit de crypto- en blockchainsector verwelkomden volgens Cointelegraph de intrekking. De Crypto Council for Innovation omschreef de stap als positief voor het digitale-activasegment, terwijl FinCEN de beslissing plaatste binnen een bredere reeks beleidsmaatregelen rond de cryptoagenda van de regering-Trump.

Voor marktpartijen betekent dit vooral dat deze specifieke voorstellen niet de nieuwe compliancebasis vormen voor transacties met unhosted wallets en mixers. De bredere Amerikaanse discussie over toezicht en custody loopt wel door, zoals ook blijkt uit de aandacht voor Amerikaanse cryptoregels en custody en de ontwikkeling van nieuwe regelgevingskaders. De intrekking neemt daarmee een aangekondigde verplichting weg, maar biedt geen algemene vrijstelling van toezicht of bestaande wetgeving.

De stap past in een veranderende Amerikaanse aanpak van digitale activa. Eerder die dag kondigde CFTC-voorzitter Michael Selig aan dat de toezichthouder bestaande wettelijke bevoegdheden gebruikte om twee regels voor te stellen over de manier waarop cryptobedrijven onder zijn toezicht kunnen opereren zonder aanvullende bevoegdheid van het Congres. Dat bredere beleidsbeeld komt ook terug in de discussie over nieuwe Amerikaanse cryptoregels. Voor instellingen blijft het onderscheid belangrijk tussen ingetrokken voorstellen en verplichtingen die al op grond van andere regels gelden.