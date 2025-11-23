ARK Invest van Cathie Wood blijft bullish op crypto aandelen, ondanks de crash van dit moment. Waarom besluit de charmante voorvrouw van het investeringsbedrijf juist nu in te stappen, wat gaat crypto doen, en wat kunnen we leren van deze manier van investeren?

Crypto crash zet door

Met een Bitcoin koers die inmiddels weer onder de $90.000 is gezakt kan gerust gesteld worden dat de markt als geheel slechte tijden beleeft. Waar een bullish ‘uptober’ werd verwacht, en in november zelfs een altseason werd voorzien, daar gaat het nu helemaal mis met de digitale tokens.

De gehele marktkapitalisatie van de sector, die begin oktober nog boven de $4 biljoen stond, is inmiddels gekelderd naar $2,9 biljoen. Met een verdamping van meer dan $1,2 biljoen mag zodoende gesproken worden van een flinke crypto crash. Investeerders houden hun hart vast, en sommige whales besluiten zelfs al massaal hun crypto aandelen van de hand te doen.

Cathie Wood blijft in crypto aandelen investeren

Opvallend in dit licht is het feit dat ARK Invest, het investeringsbedrijf van Cathie Wood, volop in blijft zetten op de sector. De ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) bracht 40.811 aandelen van het bedrijf Bullish bijeen – de Innovation ETF (ARKK) kocht 322.917 van deze aandelen en ARKT (Next Generation Internet) voegde 92.670 Bullish aandelen toe aan haar balans.

Ook werd flink geïnvesteerd in Circle, het bedrijf achter de dollar stablecoin USDC. ARKF kocht 22.327 aandelen, ARKW 43.174 en ARKK 150.518; een investering die gezamenlijk goed is voor zo’n 15 miljoen. Daarnaast werd ook BitMine niet overgeslagen: hier werd in totaal van $7,6 miljoen in geïnvesteerd door ARK invest deze week.

Kopen tijdens een dalende markt lijkt tegenstrijdig, maar de interesse in crypto aandelen van Wood is mogelijk juist een meesterzet: nu haalt ARK de aandelen goedkoop in huis, om tijdens een volgende crypto rally mogelijk hogere rendementen te kunnen presenteren.

Wat gaat crypto doen?

De miljoeneninvesteringen van ARK invest zijn op de schaal van de gehele sector slechts een druppel op een gloeiende plaat. Desondanks geeft het aan dat Key Opinion Leaders als Wood het vertrouwen in digitale valuta niet verloren hebben.

Nu blijkt dat ARK invest nog steeds een bullish langetermijnvisie op crypto heeft, is het goed mogelijk dat ook andere (institutionele) investeerders weer in crypto stappen. Een eventuele crypto winter kan daarmee vermeden worden.

Op de lange termijn kan mede hierdoor mogelijk weer een nieuwe crypto rally ontstaan.

