De Chainlink koers staat vandaag op $24,80, een daling van 3,5% sinds gisteren. Toch blijft de toon positief. Sinds vorige week is LINK nog altijd met 9,71% gestegen. De recente stijging richting $26 kwam vooral door nieuwe institutionele partnerships en dat geeft een sterke impuls aan de Chainlink verwachting.

Chainlink koers in de lift na deals met grote instellingen

Chainlink wist de afgelopen weken de markt te verrassen. De koers van LINK brak door de belangrijke zone rond $20 en schoot in korte tijd omhoog naar $26, het hoogste punt in maanden. Volgens analisten kwam dit niet alleen door speculatie, maar vooral door concrete samenwerkingen met grote financiële partijen.

Onder meer de samenwerking met Intercontinental Exchange (ICE), het moederbedrijf van de New York Stock Exchange, speelt een sleutelrol. Via deze deal levert Chainlink nu real-time data over valuta en edelmetalen direct aan blockchains. Voor institutionele beleggers is dit een grote stap, omdat betrouwbare data belangrijk is voor de groei van tokenized assets en DeFi-toepassingen. We hebben de 10 beste exchanges in Nederland op een rij gezet voor je.

We’re excited to announce that Intercontinental Exchange (@ICE_Markets) and Chainlink are collaborating to allow Chainlink to now bring high-quality derived forex and precious metals data onchain.https://t.co/hchILh0073 ICE is a global financial powerhouse that operates… pic.twitter.com/Tw4BdtCxDC — Chainlink (@chainlink) August 11, 2025

De Chainlink verwachting op korte termijn hangt sterk samen met het succes van deze integraties. Als de vraag naar veilige en nauwkeurige data toeneemt, kan LINK zich verder onderscheiden als marktleider in Oracle technologie.

Oracle technologie als ruggengraat van DeFi

Wat maakt Chainlink zo belangrijk? Het project levert de brug tussen blockchains en data uit de echte wereld. Smart contracts hebben externe informatie nodig om goed te functioneren, zoals beurskoersen, rentepercentages of zelfs weergegevens. Zonder die data blijft een blockchain beperkt.

Chainlink powers AI oracles. Offchain systems that house various AIs and those various AIs come to agreement for the verification of something. Chainlink does that RIGHT NOW for corporate action lifecycle management. Once chainlink onboards hundreds of trillions in finance, they… pic.twitter.com/1tHNWG4ok2 — reSDL (@SDLsaylor) August 18, 2025

Chainlink vult dat gat op en wordt daardoor gezien als belangrijke infrastructuur voor de toekomst van DeFi. Naarmate banken, fondsen en fintech bedrijven zich meer wagen aan blockchain, groeit de vraag naar veilige oracles. Dat versterkt de positie van LINK en voedt de verwachtingen dat de Chainlink koers op termijn hogere niveaus kan bereiken.

Whale activiteit en staking ondersteunen de koers

On-chain gegevens tonen aan dat whales de afgelopen weken ruim een miljoen LINK hebben toegevoegd aan hun posities. Grote investeerders zien de institutionele adoptie dus als een teken dat er nog meer groei in zit.

🐋 A WHALE HAS ACCUMULATED 1,043,949 $LINK ($26M) OVER THE PAST 3 DAYS pic.twitter.com/BHTeuM6LM2 — Kyle Chassé / DD🐸 (@kyle_chasse) August 18, 2025

Daarnaast speelt staking een belangrijke rol. Bijna 40% van de totale voorraad LINK staat inmiddels vast in staking contracten. Dat beperkt de verkoopdruk en maakt de markt minder vatbaar voor plotselinge dumps. Deze factoren zorgen samen voor een sterke basis, ook als de koers tussentijds corrigeert.

Technische signalen Chainlink voor de komende weken

Technisch gezien blijft de trend voor LINK positief. De uitbraak boven de $20-zone liet zien dat de weerstand daar is gebroken. Belangrijke steun ligt nu rond $22,50 en $21,00. Aan de bovenkant kijken handelaren naar $27,50 en de psychologische grens van $30.

Indicatoren zoals de Relative Strength Index (RSI) en de MACD geven gemengde signalen. De RSI staat nog net in bullish gebied, wat duidt op gezonde ruimte voor groei. De MACD heeft net een bearish ommekeer gemaakt en het momentum is iets afgezwakt na de correctie naar $24,80. Voor veel analisten betekent dit dat de Chainlink verwachting afhangt van of de bulls voldoende volume kunnen genereren om opnieuw richting $26 en $30 te bewegen.

Kansen en risico’s voor LINK

De kansen voor Chainlink liggen duidelijk in de institutionele adoptie en de rol in real-world asset tokenization. Naar schatting groeit die markt de komende jaren naar tientallen biljoenen dollars. Als Chainlink zich hier als standaard kan vestigen, heeft dat directe invloed op de waarde van LINK.

Tegelijkertijd zijn er risico’s. Volatiliteit blijft hoog en afhankelijkheid van externe datastromen brengt altijd de kans op technische fouten of aanvallen. Ook regelgeving kan een rem zetten op de snelheid van adoptie. Een correctie richting $21 of zelfs $20 blijft daarom een scenario om rekening mee te houden.

Chainlink verstevigt positie ondanks correctie

Na de piek bij $26 en de terugval naar $24,80 is de Chainlink koers bezig aan een belangrijke fase. De deals met grote spelers zoals ICE laten zien dat de technologie steeds meer terrein wint in de mainstream financiële wereld. Voor DeFi en de bredere blockchain industrie is dit een belangrijke stap vooruit.

De Chainlink verwachting blijft daardoor positief, ook al zijn korte termijn correcties onvermijdelijk. Zolang partnerships blijven groeien en staking de verkoopdruk beperkt, lijkt de kans groot dat LINK opnieuw een aanval inzet op de $26 zone en daarna richting de $30 kan kijken. Voor nu is Chainlink uitgegroeid tot een van de altcoins die het tempo van de volgende fase in de bull run kan bepalen. Voor de geïnteresseerden hebben we een lijst samengesteld met nieuwe crypto’s die deze bull run kunnen verrassen.

Nieuwe altcoin maakt geen valse beloftes

De vooruitzichten van de Chainlink koers zien er goed uit dankzij hun samenwerkingen en rol binnen RWA tokenization. Dit trekt veel investeerders aan die op zoek zijn naar snelle winsten dankzij de technische ontwikkelingen binnen het project. In het verleden is al vaak gebleken dat dit niet zo hoeft te zijn. Veel projecten beloven veel, maar niet altijd lukt het om dit waar te maken.

9 days left of presale. better be quick. pic.twitter.com/nSaAQX1Ofb — Token6900 (@Token_6900) August 19, 2025

Het nieuwe project TOKEN6900 ($T6900) speelt hier slim op in en doet geen valse beloftes die het niet kan nakomen. Het project is niet van plan om iets te ontwikkelen in de toekomst en belooft ook geen snelle winsten. Het is voor degene die het financiële systeem chaotisch vinden en daar onderdeel van willen zijn. Het project heeft in korte tijd al $2,2 miljoen opgehaald aan vroege investeringen en er zijn al 139 miljoen $T6900 tokens vastgezet in het stakingsysteem.

Je hebt nog 8 dagen de tijd om je $T6900 tokens aan te schaffen voordat het project gelanceerd wordt op de exchanges.

Nu naar de TOKEN6900 presale