De Pyth koers staat vandaag op $0,1453. Dat is 1,29% lager dan gisteren. Toch is er veel rumoer rond dit project. Met de nieuwe upgrade en een ambitieuze roadmap vragen steeds meer beleggers zich af of Pyth de gevestigde speler Chainlink kan uitdagen. De Chainlink koers staat nu op $21,50, een stijging van 1,4% in 24 uur. Twee oracles, twee verschillende paden.

Pyth zet grote stap met Pro-upgrade

Met de Pro-upgrade zet Pyth zich neer als data-aanbieder voor instellingen. Geen tussenpersonen, maar directe prijzen van partijen als exchanges en handelshuizen. Dat maakt de feeds sneller en betrouwbaarder. Voor DeFi-protocollen kan dit cruciaal zijn, omdat liquidaties en prijsschommelingen vaak afhangen van milliseconden.

Pyth data is going institutional. Introducing Pyth Pro: A new market data service built by and for institutions. For the first time ever, banks, brokers, & trading firms can access specialized data across every asset class and geography from a single source of truth ⬇️ pic.twitter.com/mpCzcR00Pb — Pyth Network 🔮 (@PythNetwork) September 24, 2025

Daarnaast wil Pyth een marktplaats bouwen voor institutionele data. Bedrijven kunnen abonnementen afsluiten en krijgen inzicht in prijzen die normaal alleen bij grote banken of brokers beschikbaar zijn. De opbrengsten vloeien terug naar de Pyth DAO en tokenhouders. Dit model moet het netwerk sterker maken en het gebruik van de token vergroten. Ontdek naast Pyth nog meer nieuwe crypto’s van dit jaar.

Chainlink blijft de standaard

Chainlink heeft een andere positie. Het netwerk draait al jaren mee en heeft integraties met honderden blockchains en applicaties. Belangrijker nog, het werkt nauw samen met grote namen in de financiële sector. Swift, Euroclear en meerdere banken testen oplossingen die via de LINK koers gedreven infrastructuur draaien.

We are excited to announce a major industry milestone in a global corporate actions initiative led by Chainlink in collaboration with 24 of the world’s largest financial organizations, including Swift (@swiftcommunity), DTCC (@The_DTCC), and Euroclear (@EuroclearGroup).… pic.twitter.com/NkymfGWNqE — Chainlink (@chainlink) September 29, 2025

Voor instellingen geeft dit vertrouwen. Chainlink bouwt gestaag verder aan standaarden die naadloos aansluiten op bestaande systemen. Dat maakt het netwerk minder spannend voor speculanten, maar wel stabieler voor partijen die serieus met tokenisatie en blockchain willen werken. Lees ook ons artikel over Chainlink dat officieel de Enterprise koning is.

Koersen en volumes Chainlink en Pyth in perspectief

De Pyth koers zakte iets weg, maar opvallend genoeg nam het handelsvolume juist toe met 23,5% tot $45,75 miljoen. Dat laat zien dat er veel beweging zit in dit token. De Chainlink koers ging omhoog met een fors hoger volume van $726 miljoen, een stijging van ruim 41%.

Voor beleggers zijn deze cijfers belangrijk. Volume geeft aan hoeveel vraag en aanbod er echt is. Een koers die stijgt terwijl het volume omlaag gaat, kan wankel zijn. Maar stijging in combinatie met hoger volume, zoals bij LINK, wijst vaak op breed gedragen koopinteresse.

Is 100x voor Pyth haalbaar?

Analisten spreken openlijk over een 100x voor Pyth. Dat zou de huidige waardering van $835 miljoen optillen naar tientallen miljarden. Het klinkt spectaculair, maar de vraag is hoe realistisch dit is.

➥ Pyth Pro – All You Need to Know@PythNetwork is taking a bold leap with their new institutional-focused product, ushering in phase two for $PYTH’s DeFi evolution. Can it disrupt the $50B+ institutional market data scene? Dive in and see in 30s 🧵 — ► The State of Pyth… pic.twitter.com/EH8HV3kO7g — Eli5DeFi (@eli5_defi) September 29, 2025

De markt voor data is enorm. Instellingen betalen nu miljarden per jaar voor toegang. Als Pyth een deel daarvan weet te pakken, kan de waarde van de token flink stijgen. Toch is de concurrentie van gevestigde partijen groot. Bovendien spelen regulatie en betrouwbaarheid een belangrijke rol. Een sprong van 10x in een paar jaar lijkt realistischer dan een directe honderdvoud. Voor de liefhebbers is er een lijst samengesteld met crypto’s die naar verwachting gaan stijgen in Q4.

Welke crypto kopen: Chainlink of Pyth?

Voor beleggers draait het om de keuze tussen zekerheid en potentieel. De LINK koers laat stabiliteit en institutioneel vertrouwen zien. Chainlink blijft de ruggengraat voor projecten die zekerheid zoeken.

De Pyth koers daarentegen symboliseert een opkomende crypto die inspeelt op innovatie. Snelle data, directe bronnen en een model dat aansluit bij de digitale economie. Voor wie risico’s durft te nemen, kan Pyth een interessante gok zijn.

Strijd nog lang niet beslist

De strijd tussen Chainlink en Pyth is nog jong. Chainlink bouwt rustig door met grote partners. Pyth zet agressief in op snelheid en nieuwe markten. Voorlopig vullen ze elkaar deels aan, maar in de toekomst kan er maar één echte winnaar zijn in de strijd om data.

Wie kiest voor zekerheid zal eerder naar LINK kijken. Wie mikt op hoge groei en durft risico te nemen, kijkt naar PYTH. Beide tokens blijven bepalend in het gesprek over welke crypto kopen in de komende bull run.

