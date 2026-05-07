XRP koers verwachting met bull, base en bear

Standard Chartered analist Geoff Kendrick rekent op $4 tot $8 miljard aan ETF instroom als de wet erdoor komt. De huidige XRP koers staat op $1,42. Onze XRP verwachting gids volgt elke grote beweging.

In het bull scenario ziet crypto AI een stevige XRP rally richting $2,80. Ripple stijgt dan op nieuws van een snelle markup en de start van ETF instroom. Het base scenario laat Ripple stijgen naar $1,80 binnen vier weken. In het bear geval blijft de wet steken in onderhandelingen en zakt XRP terug naar $1,15. Een nieuwe XRP rally wordt in dat geval pas richting eind 2026 aannemelijk.

Bitcoin voorspelling: drie scenario’s

Bitcoin staat momenteel op $81.000. Een snelle stemming helpt risk-on assets en versnelt verse ETF instroom. Onze Bitcoin voorspelling gids volgt deze ontwikkelingen op de voet.

Het crypto AI model schetst voor Bitcoin drie paden:

Bull case: $95.000 zodra de markup deze week op de agenda komt en het risk-on sentiment houdt.

Base case: $85.000 als de wet pas eind mei door de commissie gaat.

Bear case: $74.000 als de wet wordt uitgesteld tot na Memorial Day en ETF instroom afkoelt.

Macro factoren wegen mee. Een lage rente en stabiele aandelenmarkten versterken het bull pad voor de Bitcoin voorspelling.

Solana voorspelling per scenario

SOL handelt rond $86. Sterke netwerkactiviteit en groeiende stablecoin volumes ondersteunen de Solana verwachting voor de komende weken.

De Solana voorspelling van Claude AI plaatst de bull case op $130 zodra de markup gepasseerd is. De base case ligt tussen $95 en $105. In het bear scenario zakt SOL naar $70 bij uitstel.

Wat gaat crypto doen direct na 11 mei? Een snelle stemming tilt voor alle drie coins de crypto verwachting op. Een uitstel werkt precies andersom. Wat gaat crypto doen op de langere termijn hangt af van het tempo richting Memorial Day en de officiële tekst van de wet.

