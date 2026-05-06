Ripple CEO Brad Garlinghouse heeft op Consensus 2026 in Miami een duidelijke waarschuwing afgegeven. De Senate Banking Committee moet binnen 2 weken een markup hearing inplannen voor de CLARITY Act. Dit Ripple nieuws raakt direct de XRP koers verwachting.

Waarom de komende 2 weken bepalend zijn voor de XRP koers

Garlinghouse sprak op 5 mei tijdens een fireside chat met Bullish CEO Tom Farley. Zijn boodschap is helder: zonder markup binnen 2 weken dalen de kansen “precipitously”. Reden zijn de aankomende midterm verkiezingen in november. Het wetsvoorstel wordt dan een politiek beladen onderwerp en raakt zo de hele crypto nieuws agenda.

Galaxy hoofdonderzoeker Alex Thorn verwacht een markup al in de week van 11 mei. Dat kwam door een doorbraak afgelopen weekend. Senatoren Thom Tillis en Angela Alsobrooks bereikten een compromis over stablecoin yields. Crypto bedrijven mogen beloningen blijven aanbieden, maar geen rente die werkt als een bank deposit.

🚨 CLARITY ACT — text of tillis (R) / alsobrooks (D) compromise on stablecoin yield is out now they previously said they had “agreement in principle” release of text suggests that senate banking will schedule markup imminently, as soon as week of may 11 pic.twitter.com/5COMHE8IJu — Alex Thorn (@intangiblecoins) May 1, 2026

Wat de CLARITY Act betekent voor crypto nieuws en de XRP rally

De Digital Asset Market CLARITY Act geeft de Amerikaanse crypto sector eindelijk duidelijke regels. Op dit moment vechten de SEC en de CFTC om de leiding. Daardoor lopen bedrijven vast in dure rechtszaken in plaats van te bouwen. Voor een nieuwe XRP rally is dit kader doorslaggevend.

Garlinghouse haalde scherp uit naar de SEC onder oud-voorzitter Gary Gensler. Volgens hem leefde de sector lang onder “regulering via handhaving”. Hij benadrukte dat een onvolmaakte wet beter is dan de huidige chaos: “Perfectie is de vijand van vooruitgang.”

Coinbase CEO Brian Armstrong steunde het compromis kort en krachtig via X. Een belangrijk signaal voor de hele markt.

Mark it up https://t.co/KZbJ7PHoVR — Brian Armstrong (@brian_armstrong) May 1, 2026

Wat dit betekent voor de XRP koers verwachting

De XRP koers staat vandaag rond de $1,42 en blijft binnen de range tussen $1,35 en $1,45. Voor een echte XRP rally is duidelijke regelgeving onmisbaar. Beleggers die XRP kopen overwegen, kijken eerst naar het signaal vanuit Washington. Veel handelaren houden hun altcoins tot die tijd op afstand.

Drie scenario’s domineren de markt op dit moment:

Markup deze maand en een vlotte stemming: XRP kopen wordt aantrekkelijker en de koers kan richting nieuwe niveaus.

Vertraging tot na het zomerreces: het sentiment koelt voor maanden af.

Afwijzing van de wet: een flinke klap voor XRP en de bredere altcoin sector.

Garlinghouse blijft voorzichtig optimistisch. Hij denkt dat aanname “still likely” is, maar de Senaatscommissie moet nu door.

Wat gaat Ripple doen in de komende weken

De komende 2 weken vormen het echte scharnierpunt voor het Ripple nieuws en het bredere crypto nieuws. Wat gaat Ripple doen als de markup uitblijft? Het bedrijf zet nu vol in op politieke lobby en publieke druk via Garlinghouse en CLO Stuart Alderoty.

Lukt de markup, dan volgen nog een Senaatsstemming, afstemming met het Huis van Afgevaardigden en de handtekening van president Trump. Komt alles voor eind mei rond, dan ziet de Amerikaanse crypto markt er na de zomer flink anders uit.