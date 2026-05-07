Ripple nieuws: zo werkt de SWIFT killer pilot

Op 6 mei 2026 maakten Ondo Finance, Kinexys (JPMorgan), Mastercard en Ripple bekend dat ze de eerste echte grensoverschrijdende afwikkeling van getokeniseerde Amerikaanse staatsobligaties hebben afgerond. Het is misschien wel het belangrijkste Ripple nieuws van het jaar tot nu toe, en het gebeurde volledig buiten reguliere bankuren om.

Ripple verkocht een deel van zijn OUSG tokens op de XRP Ledger. Ondo zette een dollar uitbetaling klaar via het Mastercard Multi Token Network. Kinexys stuurde de dollars vervolgens naar de bankrekening van Ripple in Singapore. De XRP Ledger handelde de obligatie kant in onder de vijf seconden af, terwijl SWIFT er meestal twee tot drie dagen over doet.

Onder 5 seconden : de XRP Ledger handelde de obligatie kant af

: de XRP Ledger handelde de obligatie kant af 24/7 actief : de transactie liep buiten reguliere bankuren

: de transactie liep buiten reguliere bankuren Geen SWIFT: de hele keten gebruikte blockchain rails

Voor de XRP koers verwachting is dit Ripple nieuws een serieuze trigger. Institutionele kopers kunnen de XRP Ledger niet langer negeren.

Ondo, Kinexys by @jpmorgan, @Mastercard, & @Ripple successfully completed a landmark pilot transaction connecting the XRP ledger with interbank settlement rails. This milestone marks the first time tokenized U.S. Treasuries have settled across borders and banks in near real time… pic.twitter.com/BUjvWwHBGg — Ondo Finance (@OndoFinance) May 6, 2026

RWA crypto stroomt binnen – BlackRock krijgt concurrentie

Het JPMorgan platform Kinexys verwerkte sinds de start meer dan $3 biljoen aan volume en draait dagelijks gemiddeld 5 miljard dollar aan transacties. Dat zo’n grote speler de XRP Ledger pakt als publieke laag, is een keiharde stem voor de RWA crypto markt.

Markus Infanger, SVP bij RippleX, vat de pilot samen: “De XRP Ledger maakt asset bewegingen in real time mogelijk en laat zien hoe instellingen grensoverschrijdende transacties als één geheel kunnen uitvoeren.”

De totale RWA crypto waarde op de XRP Ledger staat boven de 3 miljard dollar, een plus van 78% in dertig dagen. BlackRock loopt met zijn BUIDL fonds nog voorop in tokenized treasuries, maar deze pilot zet Ripple en de XRP Ledger in hetzelfde rijtje als BlackRock. Een serieuze altcoin uitbarsting lijkt dichterbij dan ooit.

XRP koers test driehoek – is de XRP rally aanstaande?

De XRP koers staat op het moment van schrijven rond de $1,42. De munt zit al sinds februari klem in een symmetrische driehoek tussen $1,35 en $1,45.

Analist Ali Charts wijst erop dat een dagclose boven $1,45 de driehoek doorbreekt. Dat opent de deur naar $1,80, een sprong van ongeveer 26%. Pakt de munt dat niveau, dan kan de XRP rally pas echt los gaan en wordt XRP kopen voor veel handelaren weer interessant. Wie XRP kopen overweegt, kijkt vooral naar de bevestiging boven $1,45.

Ripple stijgt mee met institutionele adoptie

Met deze pilot in de boeken en de driehoek op springen staan de seinen op groen. Ripple stijgt steeds verder mee in de wereld van institutionele bankrails, en samen met de GraniteShares XRP ETFs die op 7 mei op Nasdaq landen krijgt de markt extra brandstof.

De aanloop laat zien dat Ripple stijgt zonder dat XRP zelf al een uitbraak heeft. Beleggers die nu kijken naar welke crypto te kopen letten vooral op het volume bij elke poging boven $1,45. Pakt XRP dit niveau, dan is het hek van de dam en kan de XRP koers richting $1,80 of hoger deze maand.