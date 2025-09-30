Chainlink lanceert een historisch corporate actions initiatief samen met 24 wereldwijde financiële organisaties, waaronder SWIFT, DTCC en Euroclear. Deze samenwerking lost het $58 miljard probleem op en positioneert Chainlink als absolute Enterprise koning tussen alle altcoins.

Chainlink lost een $58 miljard probleem op

Chainlink kondigt een belangrijke mijlpaal aan in samenwerking met de grootste financiële spelers ter wereld. Het corporate actions initiatief bereikt 100% data nauwkeurigheid door AI-modellen te combineren met ISO 20022 messaging via SWIFT. Daarnaast distribueert Chainlink CCIP gevalideerde records voor de DTCC AppChain en meerdere publieke en private blockchains.

We are excited to announce a major industry milestone in a global corporate actions initiative led by Chainlink in collaboration with 24 of the world’s largest financial organizations, including Swift (@swiftcommunity), DTCC (@The_DTCC), and Euroclear (@EuroclearGroup).… pic.twitter.com/NkymfGWNqE — Chainlink (@chainlink) September 29, 2025

De Chainlink koers profiteert van deze ontwikkeling omdat het platform zich onderscheidt van andere altcoins. Bovendien toont dit aan waarom LINK behoort tot de beste altcoins voor institutionele adoptie. Deze bull run fase markeert Chainlink’s transitie naar productie-klare enterprise oplossingen.

24 financiële giganten valideren Chainlink infrastructuur

De lijst met deelnemers aan dit initiatief leest als een who’s who van de financiële wereld. Naast SWIFT, DTCC en Euroclear participeren ook UBS, DBS Bank, BNP Paribas, ANZ en Wellington Management. Dit bewijst dat Chainlink de infrastructuurlaag wordt voor toekomstige financiële systemen.

Corporate actions zoals dividenden, stock splits en fusies kosten de industrie jaarlijks $58 miljard door gefragmenteerde processen. Echter lost Chainlink dit op door unified golden records te creëren die alle marktpartijen kunnen gebruiken. De Chainlink Runtime Environment (CRE) orchestreert consensus across multiple AI-modellen en transformeert deze naar ISO 20022-compliant berichten.

AI-modellen en blockchain transformeren financiële data

Het systeem gebruikt geavanceerde AI-modellen, waaronder OpenAI’s GPT, Google’s Gemini en Anthropic’s Claude series. Deze modellen extraheren gestructureerde data uit ongestructureerde corporate action aankondigingen. Vervolgens valideert Chainlink deze data cryptografisch via smart contracts voordat distributie plaatsvindt.

De oplossing verwerkt zelfs disclosures in meerdere talen, waaronder Spaans en Chinees. Hierdoor kunnen financiële instellingen wereldwijd dezelfde gevalideerde data gebruiken zonder vertragingen.

Chainlink AI integratie vormt de toekomst

De volgende fase breidt het systeem uit met ondersteuning voor complexere equity corporate actions onchain. Dit omvat stock splits die worden geregistreerd via permissioned smart contract logic. Daarnaast legt deze oplossing de basis voor geautomatiseerde processing across major asset classes en jurisdicties.

Met gestandaardiseerde data, vertrouwde workflows en cross-system interoperabiliteit positioneert Chainlink zich voor een meer geïntegreerd post-trade ecosysteem. Deze ontwikkeling bewijst waarom populaire crypto experts LINK zien als DE infrastructuur coin voor de toekomstige bull run. De huidige ontwikkelingen vormen een enorme strijd tussen de XRP en Chainlink communities.

Ripple fanaten geloven in XRP SWIFT samenwerking, en zo niet, spreken ze over een XRP SWIFT overname. De geruchten hierover worden steeds sterker, en de samenwerkingen met enorme banken liegen er niet om. Echter, is het duidelijk dat Chainlink officieel benoemd wordt door SWIFT als partner. Wie gaat de altseason koning worden dit jaar? We houden je op de hoogte van het laatste nieuws omtrent deze ontwikkelingen.

