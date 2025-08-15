Steeds meer traditionele Amerikaanse bedrijven breiden hun diensten uit en willen zich beter op de cryptomarkt richten. Dat valt op te merken aan de vacatures die bedrijven als Charles Schwab en Fidelity onlangs geplaatst hebben.

Zij openden posities als Product Manager Crypto Trading en On-Chain Experiences. Een bedrijf als Charles Schwab lijkt hiermee de volgende stap te zetten richting het lanceren van eigen crypto ETF’s.

Regelgeving duwt institutionele adoptie in goede richting

Charles Schwab beheert op dit moment zo’n $10 biljoen aan investeringen, terwijl Fidelity $6,4 biljoen vasthoudt. Geen kleine jongens dus, die nu ook de overstap willen maken naar een meer crypto gerichte strategie.

Dat beide bedrijven zich meer richten op crypto, komt mede doordat er in de Verenigde Staten een steeds duidelijkere regelgeving rondom de markt ontstaat. Met het ondertekenen van de GENIUS Act werden bijvoorbeeld stablecoins gereguleerd.

Dit zorgde er al voor dat grote banken als JPMorgan Chase en Bank of America de sector steeds meer ontdekken. Daarmee lijkt nu een sneeuwbal-effect te ontstaan onder andere banken en vermogensbeheerders, die daarvoor dus de juiste mensen zoeken.

Nieuwe crypto banen bij traditionele bedrijven

Crypto experts die binnen de markt aan de slag wouden, kwamen in de eerste 15 jaar van deze markt vooral terecht bij start-ups en nieuwe crypto trading platforms. Dat waren niet altijd de meest stabiele banen, gezien al deze bedrijven zich op een manier tussen de wet moesten manoeuvreren.

Dat verandert nu er meer en meer traditionele bedrijven crypto trading experts aannemen. Het gemiddelde salaris stijgt hierdoor, maar vooral ook de zekerheid van banen groeit. Er vindt ook een verandering plaats in wie er gezocht worden door bedrijven.

Zo richten deze grote vermogensbeheerders zich meer en meer op zogeheten ‘senior’-roles. Ook wordt er steeds meer geëist van nieuwe medewerkers in de crypto sector. Zo begint kennis over AI een absolute must te worden.

Blijft dit aanhouden na de bull run?

Op het moment staat de Bitcoin koers net onder de $120.000 en weten ook veel andere cryptomunten steeds dichter richting hun all-time high te stijgen. De bull run is nog altijd gaande, maar deze zal ook weer een keer tot zijn eind komen.

De vraag is dan natuurlijk of deze traditionele bedrijven zoals Charles Schwab crypto blijven ondersteunen op dezelfde manier. Het kan echter ook andersom gaan werken, deze nieuwe hiring spree onder bedrijven geven een verder fundament aan de crypto markt.

Dat grote vermogensbeheerders als Charles Schwab en Fidelity crypto producten aanbieden en verder uit gaan breiden kan er ook voor zorgen dat de crypto markt veel stabieler blijft in de komende jaren. Hiermee kan voorkomen worden dat het volgens de gebruikelijke 4-jaarscyclus weer een crash doormaakt.

Huidige bull run kan nog aantrekken door institutionele adoptie

Het betekent ook dat er in de huidige bull run nog de nodige records gezet kunnen worden. Niet alleen de Bitcoin koers kan nogmaals zijn all-time high doorbreken, ook nieuwere coins lijken nog te kunnen profiteren.

Onlangs werd het nieuwe Maxi Doge ($MAXI) project gelanceerd. Deze meme coin hanteert een klassieke aanpak van de meme coin, waarbij er geen utility geboden wordt, en alles draait om de community. De meme coin valt vooral op door de gebruikte meme, en de interessante tokenomics.

Zo wordt de token op dit moment verkocht in een presale. Daar worden alvast 40% van alle tokens binnen het netwerk verkocht. Als de presale uitverkoopt, haalt het project zo’n $15 miljoen op, en ligt de totale marktwaarde nog onder de $40 miljoen.

Mocht de token vervolgens bij het grote publiek aanslaan zodra deze op exchanges verhandeld wordt, kan het een enorme stijging mee maken. Ter vergelijking; de huidige marktwaarde van Dogecoin staat op $34 miljard, bijna 1000x zo hoog.

Dat zijn ook de gains waar deze opgepompte Doge meme naar op zoek is. Het is volgens het verhaal van de ontwikkelaars het neefje van Doge die na jarenlang fitness eindelijk uit de schaduw stapt en direct zijn neef wil gaan overschaduwen.