ChatGPT is een uitstekend middel om verzamelde informatie online samengevat naar jou terug te sturen. Hierdoor kan het bijvoorbeeld ook goed ontdekken welke crypto’s je rijk kunnen maken. Het combineert informatie en voorspellingen van andere bronnen en biedt een gemakkelijk overzicht van de 100x crypto mogelijkheden van het moment.

We hebben daarom ChatGPT gevraagd welke crypto’s je in de komende periode rijk kunnen maken. De top 3 waarmee ChatGPT aan kwam zetten bestaat uit Cronos (CRO), Render (RNDR) en Stacks (STX). Daarbij noemt de AI enkele interessante ontwikkelingen en mijlpalen die deze voorspelling ondersteunen.

1. Cronos (CRO) – 10x zo snelle blocks na upgrade

Cronos heeft een belangrijke upgrade doorgevoerd waardoor blocks binnen deze blockchain nu 10 keer zo snel verwerkt worden. Hierdoor kost het Cronos volgens ChatGPT inmiddels minder dan 1 seconde om een volledig block te verwerken.

Door deze kortere block-tijd, kan Cronos op meer vlakken een rol gaan spelen in de cryptowereld. Zo is het beter geschikt voor DeFi applicaties, betalingen en trading infrastructuur.

Volgens ChatGPT dragen verder de cross-chain mogelijkheden en het momentum dat de roadmap opbouwt bij aan een potentiële 100x stijging van de cryptomunt.

2. Render (RNDR) – Rijk worden met crypto door AI boom

AI Computing is het toverwoord bij Render. Ook ChatGPT heeft hier natuurlijk vooral mee te maken; er moet voldoende computerkracht beschikbaar zijn om de vele opdrachten die het krijgt uit te kunnen blijven voeren.

Render is een belangrijk crypto project dat een eigen ‘compute netwerk’ biedt. Ontwikkelaars van AI-applicaties die deze rekenkracht nodig hebben, kunnen dus ook via dit crypto project deze computing power inkopen.

Op dit moment wordt dit soort computerkracht vooral ingekocht bij grote partijen, waardoor deze markt erg centraal ingericht is. Een nieuwe AI supercycle kan er volgens ChatGPT voor zorgen dat Render in de komende tijd veel meer waard kan worden.

Andere katalysatoren van deze groei zijn volgens de AI de netwerkactiviteit, burning-rate en Solana-migratie.

3. Stacks (STX) – Is Bitcoin DeFi de toekomst?

Bitcoin staat koerstechnisch dicht bij de recordhoogte, maar er is meer te doen rondom ’s werelds grootste cryptomunt. Zo lijkt het als Store-of-Value definitief haar belangrijkste kenmerk gevonden te hebben, maar zijn er ook steeds meer andere projecten die via technologische ontwikkelingen iets proberen toe te voegen aan de blockchain.

Een voorbeeld hiervan is Stacks, dat via een veilige eigen blockchain Bitcoin DeFi-toepassingen ontwikkeld. Met een live bridge waarbij sBTC snel op te nemen is, heeft het onlangs de volgende stap gezet in deze toepassingen.

Bitcoin DeFi-toepassingen kunnen verder een boost krijgen door de ontwikkeling van stablecoins. In de Verenigde Staten is onlangs al de GENIUS Act aangenomen die een belangrijke stap zet in de regulering van deze cryptomunten.

Maxi Doge wordt nog niet getipt

ChatGPT richt zich duidelijk op inhoudelijk sterke projecten met belangrijke ontwikkelingen en mijlpalen. Toch zijn er in de cryptomarkt ook nog steeds de nodige andere kansen, die door ChatGPT en Claude AI onderbelicht blijven. Bij meme coins als het nieuwe Maxi Doge is de 100x potentie ook aanwezig, maar de AI analyse kan hier geen reden voor vinden.

Dat komt omdat de koersontwikkeling van dit soort meme coins nog altijd afhankelijk is van de community die rondom zo’n coin ontstaat. Maxi Doge is op dit moment te koop in een presale, waar er voor maximaal $15 miljoen aan tokens verkocht wordt. Dit zorgt voor een zeer lage marktwaarde bij de lancering van deze coin.

Als het soortgelijk succes weet te vinden als andere bekende meme coins is een 100x stijging nog wel het minste wat we kunnen verwachten.