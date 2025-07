De kans op een nieuw alt season in augustus 2025 neemt toe. Twee AI-modellen, ChatGPT en DeepSeek, wijzen onafhankelijk van elkaar op een belangrijke beweging binnen de Bitcoin dominantie. Zodra die doorbreekt, is de kans groot dat altcoins losgaan.

Volgens de analyses van beide AI’s komt de dominantie van Bitcoin (BTC.d) gevaarlijk dicht bij een weerstandsniveau dat al maanden standhoudt. Als deze barrière breekt, stroomt er geld van Bitcoin naar altcoins. Dat is historisch het moment waarop de altcoin bull market losbarst. Voor de liefhebbers hebben we een lijst met crypto’s die gaan stijgen.

DeepSeek maakt gebruik van grafiekherkenning en sentimentanalyse. ChatGPT combineert on-chain data met historische cycli. Beide systemen signaleren dat augustus een kantelpunt wordt. De timing is hierbij belangrijk. Wie te laat instapt, mist mogelijk het grootste deel van de rit omhoog.

Zowel ChatGPT als DeepSeek zijn opvallend positief over een aantal grote altcoins. Ethereum wordt nog steeds gezien als een stabiele groeier, zeker nu Layer 2-netwerken als Optimism en Base blijven uitbreiden. Solana profiteert van sterke activiteit in zijn NFT- en DeFi sector, terwijl Avalanche opvalt door institutionele samenwerkingen.

Avalanche delivers all three.

Institutional adoption won’t scale without privacy, speed, and compliance baked in.

Toch geven beide modellen aan dat het moeilijker wordt om met deze grote namen nog extreme rendementen te pakken. De echte winsten liggen bij nieuwe projecten die een directe koppeling hebben met Bitcoin zelf, bijvoorbeeld via infrastructuur of schaalbaarheid.

In dat kader noemen beide AI’s het project Bitcoin Hyper ($HYPER) als een interessante kans. Hyper is een nieuwe Bitcoin Layer 2 oplossing die DeFi naar het ecosysteem van Bitcoin brengt. De token $HYPER zit nog in de presale, wat betekent dat vroege investeerders profiteren van lagere instapprijzen.

Volgens DeepSeek zou $HYPER kunnen profiteren van dezelfde aandacht die eerder naar andere tokens ging tijdens eerdere altcoin seizoenen. Wat Hyper uniek maakt, is dat het zich richt op AI-integratie in zijn smart contracts. Hierdoor kunnen ontwikkelaars op het netwerk bijvoorbeeld dynamische fees en adaptieve governance toepassen.

Nu naar de Bitcoin Hyper presale

Tijdens een alt season bewegen koersen extreem snel. Waar Bitcoin in dagen procenten stijgt, knallen sommige altcoins in uren met tientallen procenten omhoog. Maar zodra de Bitcoin dominantie zich weer herstelt, verdwijnt dat momentum net zo snel. Daarom benadrukken ChatGPT en DeepSeek dat het belangrijk is om voor de uitbraak posities in te nemen.

📉 Everyone needs to see this – ULTIMATE ALTSEASON PREP**

BTC dominance is climbing… but the curve is flattening.

– 2017 ATH: 97%

– 2021 ATH: 73%

– 2025? Likely topping around 65~67%

You know what happens next: Altseason.

Right now is when you need to be laser-focused on BTC… pic.twitter.com/21a63X85yr

— Leon Lee Anderson (@leeleon_xyz) July 22, 2025