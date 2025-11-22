Met een potentiële bear market in het verschiet vragen veel traders zich af welke tokens zij moeten verkopen, en welke cryptomunt juist een veilige haven bieden. De crypto AI voorspelling van ChatGPT is gelukkig duidelijk: stap nu in de Chainlink en Cardano koers om de ergste gevolgen van de crypto crash te voorkomen.

Wat gaat Cardano doen?

Na een fundamentele analyse van de top 50 cryptomunten van dit moment heeft ChatGPT in haar crypto AI voorspelling de Cardano koers aangewezen als veiligste haven voor investeerders. Voor veel traders zal dit als een verrassing komen, aangezien de ADA koers momenteel niet zo heel sterk presteert. Met een waarde van $0,43 is er sprake van een 34% verlies in de afgelopen maand.

Volgens ChatGPT is er echter bullish Cardano nieuws: de token zal tijdens de aanstaande bear market beter presteren dan veel andere cryptomunten. Dat komt deels door het idee dat in de afgelopen maand de zwaarste verliezen al geleden zijn, maar heeft nog meer te maken met de fundamentele kwaliteiten van de token.

Met name het feit dat wetenschappelijk onderzoek aan de basis staat van de blockchain kan de tokenkoers ondersteunen: dit geeft vertrouwen in onzekere tijden. Daarnaast worden onder meer de sterke community, de veiligheid (gedecentraliseerd oracle network) en het feit dat de Cardano koers minder afhankelijk is van hype genoemd als reden waarom Cardano bij een eventuele crash tot de beste crypto kan gaan behoren.

Ondersteuning ChatGPT bullish Chainlink nieuws?

Ook Chainlink ($LINK) wordt door ChatGPT genoemd als een token die mogelijk een veilige haven zal zijn tijdens een bear market. De Chainlink koers daalde in de afgelopen maand met ruim 30%, maar volgens de crypto ai voorspelling blijft het hier bij.

GPT-5 geeft meerdere redenen waarom Chainlink het mogelijk beter zal doen dan de rest van de markt. De belangrijkste is het feit dat het platform essentiële oracle-infrastructuur levert, waar veel blockchains afhankelijk van zijn. Hierdoor is ook tijdens een crypto dip het gebruik van de token verzekerd.

Ook denkt GPT-5 dat de token een goede hedge is met dan aan de verschillende partnerships, de focus op technologische adoptie en de historische veerkracht van de token. Evenals Cardano beschikt ook Chainlink over een stakingmechanisme dat al te veel volatiliteit helpt voorkomen.

Hierdoor is het zeer waarschijnlijk dat de LINK koers het tijdens een crypto winter relatief goed zal blijven.

Best Wallet als voorbereiding op crypto crash

Wie zich wil voorbereiden op een mogelijke bear market doet er volgens de voorspelling van ChatGPT goed aan alvast de overstap te maken naar relatief veilige tokens als Chainlink en Cardano. Het voordeel van deze twee tokens is dat zij een stakingsmechanisme hebben waarmee je extra rendement over je investering kunt genereren.

Maak je gebruik van een stakingplatform, bijvoorbeeld via Best Wallet, dan kun je snel en veilig je tokens vastzetten en ontvang jij geautomatiseerd je rendement. Gebruik je Best Wallet voor staking in combinatie met de eigen token van het platform ($BEST), dan krijg je het voordeel van extra hoge opbrengsten.

The $BEST token claim officially goes live on Friday, November 28th at 12PM UTC. 🔥 Make sure you’re prepared ahead of launch. ⚔️ We’ll be posting a full thread soon with clear steps to claim your tokens securely in Best Wallet. Download the app! 📲 https://t.co/UtmAvtPVno pic.twitter.com/4Gd2iMJ3L1 — Best Wallet (@BestWalletHQ) November 19, 2025

De $BEST token kent meerdere andere voordelen: zo krijg je als tokenhouder onder meer governance rights op het Best Wallet platform en betaal je lagere transactiekosten op de DEX. Het is dan ook niet zo vreemd dat het enthousiasme voor deze presale groot is: inmiddels is al meer dan $17,2 miljoen opgehaald.

Wie ook $BEST wil kopen om zich ideaal voor te bereiden op de aanstaande bear market, moet snel handelen: de presale zit in de laatste week. Mis deze kans dus niet.