De XRP koers zit na de crash van de afgelopen weken in de hoek waar de klappen vallen. Als het aan de nieuwe ChatGPT crypto voorspelling ligt, zal dat echter niet al te lang duren. Een eindejaarsrally is misschien mogelijk. Wat gaat de geliefde token van Ripple Labs doen?

XRP koers crasht flink

Bearish XRP koers heeft de markt overgenomen vandaag, aangezien de grote betaaltoken in de afgelopen 24 uur liefst 6% van haar waarde inleveren. Momenteel zit de token in een waar gevecht om de support op $2,00 vast te houden.

Het bearish XRP nieuws begon op 1 december rond middernacht: de waarde van de token daalde van een stabiele $2,20 plotseling snel naar $2,00. Vermoedelijk hebben met name geautomatiseerde verkopen geleid tot deze koersval.

Deze crash is bearish Ripple nieuws, alhoewel wel genoteerd moet worden dat het om een marktbrede beweging gaat. De Bitcoin koers daalde sinds middernacht bijvoorbeeld met 5% en Ethereum leverde in de afgelopen uren ongeveer hetzelfde in.

Bovendien deed de XRP koers het in vergelijking met veel andere tokens nog niet eens zo slecht in de afgelopen maand. Ripple daalde weliswaar met bijna 20% in waarde, maar veel andere tokens noteerden -30% of meer.

ChatGPT crypto voorspelling voor XRP

Bullish Ripple nieuws is er echter ook: zo stelt ChatGPT op basis van verschillende bronnen dat de Ripple koers op het punt staat om weer een uitbraak neer te zetten. Volgens de crypto AI voorspelling is een groei naar $3,60 tot $3,90 aan het einde van het jaar mogelijk. Een sterke seizoenseinde zou hiervoor moeten zorgen.

In het nieuwe jaar kan de XRP koers vervolgens verder doorstijgen: voor half januari wordt door ChatGPT een koers tussen de $4,60 en $4,80 voorzien. Dit laatste zou effectief een stijging zijn van 140% ten opzichte van de huidige koers.

Eind januari kan de koers van de populaire tokens zelfs verder gestegen zijn, en kan mogelijk de $5,00 gehaald worden. Met name dankzij groeiende adoptie (bijvoorbeeld in de vorm van XRP ETF producten, die een $688 miljoen inflow kennen) zou het behalen van deze hoge waardering mogelijk worden.

Is XRP de beste crypto om nu te kopen?

De bull run die door ChatGPT voorzien wordt, zal niet alleen de XRP koers omhoog stuwen. Ook andere bekende altcoins, zoals Solana en Ethereum, kunnen in een dergelijke periode grote winsten boeken. Het is dan ook zeker niet gezegd dat XRP de beste crypto om nu te kopen is.

Verschillende elementen zitten de token in de weg om de grootste rendementen te leveren. Met een marktkapitalisatie van $122 miljard is XRP nu al te groot om de meest volatiele swings neer te zetten: dit is een voorrecht dat alleen kleine cryptomunten met potentie hebben. Daarnaast zorgt de focus op institutionele partijen van Ripple Labs ervoor dat de interesse onder retailer (en de FOMO) niet heel groot is.

