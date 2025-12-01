Het XRP ETF volume heeft $688 miljoen bereikt, waarbij Franklin Templeton de markt leidt in handelsvolume. Investeerders hebben recent $22,68 miljoen in XRP ETF’s gekocht, terwijl chartpatronen opvallende overeenkomsten tonen met Ethereum’s rally in 2017. De XRP koers verwachting deze week staat centraal nu de beste altcoins profiteren van groeiende institutionele interesse, terwijl de crypto markt hevige klappen krijgt.

Franklin Templeton domineert XRP ETF markt

Franklin Templeton voert momenteel de ranglijst aan bij XRP ETF handelsvolumes. De 30-daagse analyse laat een duidelijke acceleratie zien bij meerdere uitgevers, waarbij de activiteit halverwege november scherp toenam.

📊 $XRP ETF Volume Surge Continues💥 The 30 day volume analysis shows a clear acceleration across multiple $XRP ETF issuers, with activity sharply increasing in mid November. Growing liquidity + rising institutional participation = a strengthening market foundation for $XRP ✅ pic.twitter.com/Oh86zphd7g — XRP Update (@XrpUdate) November 29, 2025

Deze groeiende liquiditeit versterkt het marktfundament voor XRP aanzienlijk. Institutionele partijen bouwen posities op via ETF’s, wat stabiliteit creëert en het vertrouwen onder retail investeerders vergroot. Het Ripple nieuws over deze volumes wijst op structurele vraag.

Totale XRP ETF assets stijgen naar $687,81 miljoen

Recente cijfers tonen dat investeerders $22,68 miljoen in XRP ETF’s hebben gekocht. Dit brengt het totaal aan ETF-held XRP assets naar $687,81 miljoen, een indrukwekkende mijlpaal die de XRP koers verwachting eind 2025 ondersteunt.

De stijgende institutionele participatie heeft directe impact op de liquiditeit. Meer kapitaal in ETF’s betekent betere prijsvorming en minder volatiliteit, factoren die conservatieve investeerders aantrekken. Het Ripple nieuws over deze instroom versterkt het bullish sentiment.

Historische parallel met Ethereum rally 2017

Onze technische crypto analisten merken op dat de XRP chart in 2025 bijna identiek lijkt aan Ethereum in 2017, vlak voordat ETH een 20x beweging maakte. Deze vergelijking voedt speculatie over potentiële koersstijgingen.

Hoewel historische patronen geen garantie bieden, blijft de vergelijking relevant. Ethereum’s transformatie in 2017 gebeurde na vergelijkbare ETF interesse en institutionele adoptie. De huidige XRP koers verwachting deze week hangt af van of deze parallellen standhouden.

December Ripple koers explosie mogelijk maar onzeker

De combinatie van Ripple ETF volume groei, institutionele interesse en chart patronen creëert potentieel voor een Ripple koers explosie in december. Meerdere factoren moeten echter samenvallen voor een dergelijke beweging.

De Ripple koers verwachting eind 2025 blijft positief gezien de fundamentals. ETF’s bieden een gemakkelijke toegang voor institutionele partijen, terwijl de technische basis van XRP onveranderd sterk blijft. Timing blijft de cruciale factor voor beleggers, zet nooit al je kapitaal in een keer in, zorg voor een DCA strategie.

