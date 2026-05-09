Standard Chartered: $2,80 als XRP koers verwachting

Geoffrey Kendrick, hoofd digitale activa bij Standard Chartered, schroefde zijn 2026 doel flink terug. Eerst zag hij de XRP koers eind dit jaar op $8. Nu rekent hij op $2,80. Dat blijft alsnog bijna een verdubbeling vanaf de huidige koers rond $1,40.

Volgens Kendrick is het macroklimaat de hoofdreden. Toch blijft hij uitkijken naar een doorbraak rond half mei, wanneer de CLARITY Act in de Senaat een grote stap vooruit kan zetten. Komt die wet er, dan voorspelt Standard Chartered nog $4 tot $8 miljard aan extra ETF instroom. Voor lange termijn beleggers blijft de XRP verwachting van Standard Chartered tot 2030 op $28 staan.

Xrp (XRP) 24u 7d 30d 1j All Time

Blackrock wacht op $3 miljard drempel voor XRP ETF

Dit Ripple nieuws valt op: de grootste vermogensbeheerder ter wereld stapte nog niet in. Volgens Canary Capital CEO Steven McClurg moet de totale XRP ETF markt eerst $3 miljard waard zijn voordat Blackrock zelf een filing indient. Op dit moment is dat ongeveer $1 miljard.

Insiders verwachten een Blackrock aanvraag pas eind 2026 of begin 2027. Het bedrijf kijkt vooral naar vraag van pensioenfondsen en sovereign wealth funds. Pas als die klanten massaal om XRP exposure vragen, komt de iShares lijn van Blackrock in beeld.

Goldman Sachs grootste institutionele XRP houder

Goldman Sachs maakte via een 13F filing bekend dat de bank $153,8 miljoen aan spot XRP ETFs aanhoudt. Daarmee is Goldman de grootste bekende institutionele XRP belegger in de Verenigde Staten.

Het bedrag is verdeeld over vier ETFs:

Bitwise XRP: ongeveer $40 miljoen

Franklin XRP Trust: $38,5 miljoen

Grayscale XRP: $38 miljoen

21Shares XRP: $36 miljoen

Van de top dertig institutionele beleggers samen (zo’n $211 miljoen) is Goldman goed voor 73 procent. Voor wie wil weten hoeveel kan Ripple waard worden via de ETF route, is dit het belangrijkste signaal van het jaar. Volgens Ripple zelf bewijst dit dat de institutionele fase voor XRP nu echt is begonnen.

Bitwise en Franklin Templeton zien XRP rally tot $6,53

Bitwise CIO Matt Hougan deelt drie scenario’s voor de XRP rally tot eind 2026: een bear case op $1,40, een base case op $4,94 en een bull case op $6,53. Hougan zegt dat het regelgevende slot dat Ripple jarenlang dwarszat nu definitief weg is. Klanten kopen XRP volgens hem vooral naast Bitcoin en Ethereum als brede crypto allocatie.

Franklin Templeton ondersteunt dat verhaal met zijn XRPZ ETF en de laagste fees op de markt: 0,19%. De fondsbeheerder met $1,5 biljoen aan beheerd vermogen heeft inmiddels meer dan $322 miljoen aan XRP exposure. Beleggers die op zoek zijn naar welke crypto stijgt zien in de combinatie van Goldman, Bitwise en Franklin een duidelijk institutioneel signaal.

Wat een nieuwe XRP rally nu echt nodig heeft

De vraag hoeveel kan Ripple waard worden hangt deze maand vooral aan Washington. De CLARITY Act moet vóór 21 mei door de Senaat. De Q1 13F filings die binnenkort verschijnen kunnen laten zien of meer banken het voorbeeld van Goldman volgen.

Loopt de wetgeving vertraging op, dan blijft de XRP koers waarschijnlijk in de $1,38 tot $1,44 range. Komt er groen licht uit Washington, dan zien analisten ruimte voor een nieuwe poging richting $2,80 en eventueel hoger. Wie XRP wil kopen of het laatste Ripple nieuws volgt, houdt de komende twee weken zijn ogen op Capitol Hill.