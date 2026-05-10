De Bitcoin koers schommelt deze week rond de $80.000 en zorgt voor felle discussies. Drie bekende namen staan lijnrecht tegenover elkaar over de toekomst van Bitcoin. We zetten hun visies op een rij en kijken wie het scherpste verhaal heeft.

Michael Saylor draait zijn microstrategy verhaal radicaal om

Michael Saylor was jarenlang de man met één boodschap: nooit verkopen. Maar tijdens de cijfers van zijn bedrijf Strategy (voorheen MicroStrategy) op 5 mei sloeg hij een totaal andere toon aan. Het bedrijf gaat mogelijk een deel van zijn Bitcoin treasury verkopen om dividenden uit te keren. Strategy meldde een nettoverlies van $12,54 miljard en houdt nu 818.334 BTC tegen een gemiddelde kostprijs van $75.537.

Volgens Saylor is dit geen paniekverkoop, maar een slimme zet om short sellers de wind uit de zeilen te nemen. Zijn Bitcoin voorspelling op de lange termijn blijft ongekend bullish: hij ziet Bitcoin uiteindelijk naar $21 miljoen per stuk gaan. Wie meer scenario’s wil zien voor de Bitcoin koers verwachting, vindt in onze gids een uitgebreid overzicht.

No buys this week. Back to work next week. $BTC pic.twitter.com/lqliYZPAf4 — Michael Saylor (@saylor) May 3, 2026

Peter Schiff voorspelt vrije val voor de Bitcoin koers

Aan de andere kant van het spectrum staat Peter Schiff. De goudfan ziet Bitcoin als een lege bel die op springen staat. Op 3 mei noemde Schiff op X het preferente aandeel STRC van Strategy “de meest voor de hand liggende Ponzi ooit”. Volgens hem stoppen de aankopen van Saylor de daling niet en kan de Bitcoin koers richting $10.000 zakken voor het einde van 2026.

Schiff waarschuwt daarbij voor een financiële crisis erger dan die van 2008. Zijn Bitcoin voorspelling is bijna een spiegelbeeld van die van Saylor. Beleggers die nadenken over welke crypto kopen, doen er verstandig aan beide kanten van het verhaal mee te wegen voor ze instappen.

Schiff onderbouwt zijn visie met drie kernpunten:

Strategy heeft geen eigen inkomsten en betaalt dividend door nog meer aandelen te verkopen.

De Bitcoin koers daalde dit jaar al fors, ondanks zware aankopen van Saylor.

Een herhaling van 2008 zou Bitcoin houders volgens hem “substantieel armer” maken.

Larry Fink en Blackrock kiezen voor een derde weg

Tussen deze uitersten zit Blackrock CEO Larry Fink met een opvallend genuanceerd verhaal. In zijn jaarlijkse aandeelhoudersbrief noemde hij tokenisatie “het 1996 moment van het internet”. Met andere woorden: dit is pas het begin van iets groots. De iShares Bitcoin Trust van Blackrock houdt ondertussen meer dan 800.000 BTC vast met ongeveer $55 miljard onder beheer. Daarmee is het verreweg het grootste Bitcoin fonds ter wereld.

Fink doet zelf geen exacte Bitcoin voorspelling, maar zet vol in op de infrastructuur eronder. Op 4 mei schreef Blackrock op X dat “crypto investeren een nieuwe fase ingaat”. Een concrete Bitcoin koers verwachting laat hij dus in het midden, maar het signaal aan grote pensioenfondsen en staatsfondsen is helder: stappen jullie ook in?

Of Saylor, Schiff of Fink uiteindelijk gelijk krijgt, zal de Bitcoin koers de komende maanden moeten uitwijzen. Voor lezers die de microstrategy discussie en grote spelers willen volgen, blijft één vuistregel: zelf onderzoek doen voordat je aan een eigen Bitcoin treasury strategie begint.