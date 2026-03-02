Citigroup maakte bekend dat het later dit jaar institutionele Bitcoin custody lanceert. De bank beheert zo’n $30 biljoen aan klanten vermogen en wil Bitcoin behandelen als aandelen en obligaties. Morgan Stanley bereidt ondertussen directe crypto handel voor via E*TRADE.

🚨 WALL STREET JUST WENT DEEPER INTO BITCOIN Citigroup with $2.4T in assets is rolling out institutional Bitcoin custody, wallets, and key management. Morgan Stanley with nearly $9T is launching a proprietary Bitcoin platform, with spot trading potentially coming to E*Trade and… pic.twitter.com/Ahxus4F7LZ — Kyle Chassé 🐸 (@Kylechasse) February 27, 2026

Wall Street bouwt Bitcoin infrastructuur tijdens bear market

Nisha Surendran, hoofd van Citi’s digitale asset custody, presenteerde het plan tijdens het Strategy World 2026 evenement. De kern: Bitcoin integreren in dezelfde systemen die de bank al gebruikt voor traditionele beleggingen. Klanten hoeven zich niet bezig te houden met crypto wallets of privésleutels. Alles loopt via bestaande rapportage, belastingworkflows en SWIFT transacties.

De timing valt op. De Bitcoin koers handelt rond $66.500, ruim 47% onder het all-time high van $126.100 uit oktober 2025. De Fear & Greed Index staat op 10. Toch kiezen twee van de machtigste banken er juist nu voor om te investeren in crypto infrastructuur. Dit is het grootste Bitcoin nieuws van de afgelopen maanden.

Bitcoin (BTC) 24u 7d 30d 1j All Time

Morgan Stanley opent crypto handel voor miljoenen beleggers

Morgan Stanley lanceert in de eerste helft van 2026 directe Bitcoin, Ethereum en Solana handel via E*TRADE. Miljoenen beleggers krijgen daarmee de mogelijkheid om crypto te kopen vanuit hun bestaande rekening, zonder een aparte crypto exchange te gebruiken. Voor het crypto nieuws is dit een van de grootste ontwikkelingen van het jaar.

De bank bouwt de technologie zelf in plaats van te leunen op externe partijen. Ook onderzoekt Morgan Stanley mogelijkheden voor Bitcoin lending en yield producten. Het bedrijf positioneert zich als volledige crypto dienstverlener.

Bitcoin ETF instroom: Blackrock koopt bij

De institutionele interesse beperkt zich niet tot custody. Op 25 februari 2026 noteerden spot Bitcoin ETF’s een instroom van $506,6 miljoen in één dag. Blackrock leidde met $297 miljoen via het iShares Bitcoin Trust. In drie dagen stroomde meer dan $1,1 miljard naar Bitcoin ETF fondsen.

Het beheerd vermogen in spot Bitcoin ETF’s ligt rond $85 miljard. Dat is ruim 6% van de totale marktkapitalisatie van Bitcoin. De Bitcoin treasury trend wint daarmee aan kracht bij zowel bedrijven als traditionele financiële instellingen.

Hoe verder met de Bitcoin koers in 2026?

De stappen van Citi en Morgan Stanley markeren een keerpunt in het Bitcoin nieuws. Wanneer banken met tientallen biljoenen aan vermogen Bitcoin behandelen als volwaardig beleggingsproduct, verandert de positie van crypto fundamenteel. De groeiende Bitcoin treasury adoptie bij grote instellingen versterkt dat beeld.

Toch blijven risico’s aanwezig. De markt bevindt zich in een correctie en geopolitieke spanningen zorgen voor onzekerheid. Volg het laatste crypto nieuws en de Bitcoin koers verwachting de komende weken scherp. De infrastructuur die Wall Street nu bouwt, kan de basis leggen voor de volgende opwaartse beweging.