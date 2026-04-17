Een analyse via Claude laat zien welke altcoins deze week het sterkst opvallen in de data. Solana, Cardano en Chainlink springen eruit, elk met eigen katalysatoren voor Q2 2026. De onderbouwing verschilt per coin, maar de vraag is helder: welke crypto kopen op dit moment de beste kansen biedt tegenover een vastgelopen XRP.

Waarom XRP koers verwachting kwetsbaar is in Q2

XRP staat rond $1,35 en is meer dan 60% gezakt van de piek in juli 2025. Bij een succesvolle CLARITY Act stemming verwachten analisten $4 tot $8 miljard extra XRP ETF instromen, met een koersdoel boven $1,60. Bij een stilstand na mei dreigt een val onder $1,20.

Xrp (XRP) 24u 7d 30d 1j All Time

Dat is een binair verhaal: alles of niets. De drie onderstaande altcoins hebben meerdere onafhankelijke katalysatoren die niet aan één Senaatsstemming hangen. Dat maakt het risicoprofiel aantrekkelijker voor wie spreiding zoekt.

Solana koers: Firedancer en ETF momentum

Solana handelt rond $85 en staat technisch op een belangrijk punt. De beste altcoins lijsten zetten SOL bewust hoog vanwege de combinatie van infrastructuur en kapitaalinstromen.

Solana (SOL) 24u 7d 30d 1j All Time

De katalysatoren stapelen zich op:

Firedancer upgrade pusht SOL richting 1 miljoen transacties per seconde met sub-seconde finaliteit

pusht SOL richting 1 miljoen transacties per seconde met sub-seconde finaliteit ETF instromen bereikten cumulatief $476 miljoen, met $13,9 miljoen wekelijkse netto instroom terwijl BTC en ETH fondsen uitstromen zagen

bereikten cumulatief $476 miljoen, met $13,9 miljoen wekelijkse netto instroom terwijl BTC en ETH fondsen uitstromen zagen Whale accumulatie ging door met aankopen van 121.368 SOL ($10,26 miljoen) tijdens de dip

ging door met aankopen van 121.368 SOL ($10,26 miljoen) tijdens de dip Western Union USDPT lanceert op Solana richting 100 miljoen klanten

“SOL bouwt een basis tussen $75 en $95 terwijl institutionele partijen blijven accumuleren. Dat patroon wijst historisch op een breakout, niet op verdere afbrokkeling.” — CoinSpeaker analistenteam

Claude AI koers verwachting voor SOL in Q2 2026: basis scenario $110 tot $140, bullish scenario $160 tot $200 als Firedancer live gaat en ETF instromen versnellen. De Solana koers verwachting analyseert deze niveaus verder.

Cardano koers: vier katalysatoren tegelijk

Cardano is misschien wel de meest onderschatte naam in dit rijtje. ADA handelt rond $0,25 en is meer dan 70% gezakt van de top. Tegelijk stapelt de data zich in bullish richting.

Cardano (ADA) 24u 7d 30d 1j All Time

Vier grote katalysatoren komen samen voor Cardano in Q2 2026: de Protocol 11 hard fork met on-chain governance, de Midnight sidechain lancering met Google Cloud en MoneyGram als validators, de Hashdex Nasdaq ETF opname, en whale accumulatie van 819 miljoen ADA ter waarde van $214 miljoen over 424 wallets.

Vooral de Midnight sidechain valt op. Banken die Ethereum en Solana afwezen op compliance gronden tonen interesse in Midnight vanwege de privacy architectuur. Google Quantum AI plaatste Cardano bovendien op nummer twee in quantum weerstand onder grote protocollen.

Claude AI koers verwachting voor ADA in Q2 2026: basis scenario $0,35 tot $0,40 bij Protocol 11 deployment, bullish scenario $0,50 tot $0,60 als Midnight enterprise partners live gaan en de Hashdex ETF instroom aanjaagt. Meer context in de Cardano verwachting gids.

Chainlink: het oracle paard van Troje

LINK is de outsider in dit rijtje, maar de onderbouwing is misschien wel het sterkst. De coin staat rond $9 na een val van meer dan 40% vanaf de januari top. Wat de data laat zien: whales blijven stapelen.

Chainlink (LINK) 24u 7d 30d 1j All Time

Eén rapport noteerde dat whales 8 miljoen LINK in een maand opkochten, terwijl een andere partij meer dan $8,5 miljoen aan LINK in 48 uur accumuleerde in december 2025. Tegelijk draait de fundamentele motor door:

ACE (Automated Compliance Engine) positioneert LINK als infrastructuur voor getokeniseerde assets

positioneert LINK als infrastructuur voor getokeniseerde assets Deputy general counsel trad toe tot de SEC Crypto Task Force in februari 2026

trad toe tot de SEC Crypto Task Force in februari 2026 CCIP v1.5 breidt cross-chain ondersteuning uit naar ZK rollups

breidt cross-chain ondersteuning uit naar ZK rollups Beurs reserves dalen, wat een supply shock kan uitlokken bij een positieve katalysator

Claude AI koers verwachting voor LINK in Q2 2026: basis scenario $12 tot $16 bij breken van $10 weerstand, bullish scenario $18 tot $22 als CCIP institutionele integraties versnellen. De risk reward is hier statistisch het aantrekkelijkst van de drie.

Wat de markt in Q2 2026 kan verwachten

De CLARITY Act markup is de dominante variabele voor XRP, maar SOL, ADA en LINK hebben elk eigen motoren die los staan van Washington. Komt de wet door de commissie voor mei, dan profiteert de hele groep. Stuikt de stemming in elkaar, dan houden deze drie altcoins het verhaal overeind waar XRP terugvalt richting $1,15.

Drie datapunten voor de komende weken: de Firedancer livegang voor SOL, de Protocol 11 deployment en Midnight mainnet voor ADA, en de LINK exchange reserves. Wie breed wil positioneren, verspreidt over alle drie. Wie kiest voor asymmetrische upside, kijkt naar LINK. De welke crypto kopen discussie is in Q2 2026 minder een smaakkwestie en meer een kansberekening.