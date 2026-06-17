Steeds meer beleggers vragen een crypto ai om hulp bij hun keuzes. Claude AI, het model van techbedrijf Anthropic, deelt nu duidelijke koersdoelen voor Bitcoin, Cardano en Hyperliquid (HYPE). De verwachtingen lopen flink uiteen. Dit voorspelt de slimme assistent richting eind 2026.

Dit zijn de koersdoelen die Claude AI noemt:

Bitcoin: richting $200.000 in december 2026, mits de munt door $85.000 breekt.

richting $200.000 in december 2026, mits de munt door $85.000 breekt. Cardano: herstel naar $0,75 in november 2026, met $0,30 als kantelpunt.

herstel naar $0,75 in november 2026, met $0,30 als kantelpunt. HYPE: door naar ongeveer $120 eind 2026, gedreven door de instroom in ETF’s.

Claude AI ziet Bitcoin koers richting $200.000

Op 17 juni 2026 staat de Bitcoin koers rond $65.829. De munt beweegt zijwaarts, terwijl beleggers wachten op het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank. Toch blijft Claude AI positief over de Bitcoin koers verwachting.

Volgens de crypto ai is een doorbraak boven $85.000 deze zomer het belangrijke startschot. Breekt Bitcoin daar doorheen, dan ziet het model ruimte richting $200.000 tegen december 2026. Een terugval naar $65.000 blijft mogelijk bij een recessie of een ommekeer in het rentebeleid.

Cardano koers verwachting: van bodem naar $0,75?

De Cardano koers is harder geraakt. ADA noteert rond $0,18 en verloor de afgelopen maand fors terrein. Toch kopen grote crypto whales juist bij: sinds 1 juni 2026 haalden ze ruim 220 miljoen ADA op. Oprichter Charles Hoskinson kwam terug met de stevige claim dat Cardano “de wereld kan draaien”. Ook verliet ongeveer 20 miljoen ADA de beurzen richting eigen wallets, een teken dat houders de dip kopen in plaats van verkopen.

Claude AI ziet die opgebouwde bodem als springplank. De crypto analist verwacht een herstel naar $0,75 rond november 2026, op voorwaarde dat ADA eerst door $0,30 breekt. Wie nadenkt over de Cardano verwachting let dus vooral op dat niveau.

HYPE breekt record, wat zegt Claude AI?

Hyperliquid (HYPE) is het verhaal van het moment. Op 16 juni 2026 zette de munt een nieuw record neer van $76,67 en nu wordt rond $74 gehandeld. De sprong komt door grote instroom in HYPE ETF’s, terwijl beleggers juist geld uit Bitcoin ETF’s halen. Beleggers vinden vooral het verdienmodel aantrekkelijk, want een groot deel van de inkomsten gaat naar het terugkopen en verbranden van HYPE tokens.

Claude AI leidt uit dat record en die instroom af dat HYPE verder kan klimmen, richting $120 tegen eind 2026. Sommige analisten gaan nog verder: Arthur Hayes mikt zelfs op $150 in augustus. De vraag welke crypto kopen wordt er niet makkelijker op, want HYPE laat zien hoe snel een crypto koers kan draaien.

Bitcoin Hyper ($HYPER) maakt Bitcoin sneller

Terwijl de Bitcoin koers zijwaarts beweegt, kijken sommige beleggers naar nieuwe projecten die op Bitcoin verder bouwen. Bitcoin Hyper ($HYPER) is zo’n project. Het is de eerste Bitcoin laag-2 die draait op de techniek van Solana, waardoor betalingen sneller en goedkoper worden.

De HYPER token betaalt de transactiekosten, beveiligt het netwerk en geeft stemrecht. De presale haalde al meer dan $32 miljoen op, met een mainnet gepland voor het derde kwartaal van 2026. Zo wil het team de bekendste crypto klaarmaken voor apps, games en DeFi.

Bitcoin Hyper presale toegang