XRP is bezig met een opmars. Sinds 15 juni 2026 staat de koers weer boven de $1,20, een sprong van ongeveer 5 procent op één dag. Dat wakkert een oude vraag aan: is 1000 XRP genoeg om binnen te lopen tijdens de volgende grote rally?

Hoeveel is 1000 XRP nu waard?

Op dit moment kost één XRP ongeveer $1,20. Je 1000 munten zijn dus rond de $1.200 waard, omgerekend zo’n €1.100. Steeds meer mensen willen XRP kopen nu de XRP koers aantrekt, want elke kleine beweging telt mee. De recente XRP koers verwachting laat zien dat analisten flink van mening verschillen over wat er hierna komt.

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Hoeveel kan Ripple waard worden in een bull run?

De vraag hoeveel Ripple waard kan worden, houdt beleggers al jaren bezig. Analisten zijn het niet eens. Bank Standard Chartered rekent voor eind 2026 op $2,80. Vermogensbeheerder Bitwise houdt het op een basisscenario van bijna $5, met $6,53 als bovenkant. De meest optimistische stemmen noemen zelfs $8 of meer. Dat maakt XRP een vaste naam op lijstjes van welke crypto gaat stijgen.

Reken je die doelen door naar 1000 XRP, dan ziet het er zo uit:

Huidige koers ($1,20): ongeveer $1.200

Standard Chartered ($2,80): ongeveer $2.800

Bitwise basis ($5): ongeveer $5.000

Bull case ($8): ongeveer $8.000

Zelfs in het mooiste scenario kom je met 1000 XRP rond de $8.000 uit. Een leuk bedrag, maar van echt rijk worden is geen sprake. Daarvoor heb je een veel grotere stapel nodig.

Wil je met een bull run je leven echt veranderen, dan praat je al snel over 10.000 XRP of meer. Bij een koers van $8 is dat $80.000. Voor de meeste mensen blijft 1000 XRP dus vooral een mooie aanvulling op de portefeuille, geen jackpot.

Wat gaat Ripple doen tijdens de XRP rally?

Achter de schermen blijft het druk. Op 15 juni 2026 ging de XRPL 3.2.0 upgrade live, die het netwerk sneller en goedkoper maakt. Volgens de ontwikkelaars daalt het serververbruik met wel 40 procent. Tegelijk blijft er Ripple nieuws binnenstromen: er loopt zo’n $1,44 miljard aan geld naar XRP fondsen op de beurs. Die instroom en duidelijke regels gelden als de belangrijkste motoren achter een mogelijke XRP rally.

“Een XRP rally kan 1000 munten flink meer waard maken, maar het blijft een gok,” zegt een analist van ons eigen Coinspeaker team. “Spreid je inleg en stap nooit in met geld dat je niet kunt missen.”

Wil je zelf XRP kopen, dan doe je dat veilig via een betrouwbare crypto exchange.

Een snellere gok: Bitcoin Hyper ($HYPER)

Wie meer rendement zoekt dan een trage XRP rally, kijkt steeds vaker naar nieuwe projecten. Bitcoin Hyper ($HYPER) is zo’n naam die nu in de presale veel aandacht trekt. Het project bouwt een snelle laag bovenop Bitcoin, zodat betalingen en apps veel sneller draaien.

Doordat de coin nog in de presale zit, ligt de instapprijs laag. Voor sommige beleggers is dat aantrekkelijker dan een grote stapel XRP. Let wel op: een presale is risicovol en niets is zeker.

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