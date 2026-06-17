Op 16 juni 2026 maakte Ripple bekend dat het instapt bij Flutterwave, het grootste betaalbedrijf van Afrika. Daardoor gaat de XRP Ledger in 34 Afrikaanse landen meedraaien voor snellere betalingen tussen landen. Dit Ripple nieuws zorgt voor veel reacties in de crypto gemeenschap.

Wat gaat Ripple doen met Flutterwave?

Ripple stapt in de Series E geldronde van Flutterwave. Daardoor is het bedrijf nu 3,2 miljard dollar waard. Met de deal komt de stablecoin RLUSD in de betaalsystemen van Flutterwave. RLUSD is een digitale munt die vastzit aan de dollar, dus de waarde blijft stabiel. De XRP Ledger zorgt voor het sneller afhandelen van betalingen, en Ripple Payments koppelt landen aan elkaar via één systeem.

Het doel is simpel: geld sneller en goedkoper over de grens sturen. Nu duren zulke betalingen soms dagen en zijn de kosten hoog. Beleggers volgen de XRP koers verwachting daarom extra scherp, want grote deals kunnen de vraag aanjagen.

Big news! 🌍🚀@Ripple has made a strategic investment in Flutterwave as part of our Series E fundraising round. We’ve spent years building our stablecoin infrastructure and today it’s live commercially with select merchants. Together, we’re integrating RLUSD, Ripple Payments,… pic.twitter.com/hzP9GBcaLb — Flutterwave (@theflutterwave) June 16, 2026

Echte adoptie of vooral verwachting?

Flutterwave is geen klein bedrijf. Het verwerkte al meer dan een miljard betalingen, samen goed voor meer dan 50 miljard dollar. Dat de XRP Ledger straks in zo’n groot netwerk draait, is voor veel mensen het bewijs dat de techniek echt gebruikt wordt.

Toch is voorzichtigheid op zijn plaats. Een investering en een plan zijn nog geen miljoenen dagelijkse betalingen. Flutterwave zegt zelf dat het in 34 landen actief is, dus het bereik is groot. Op elke grote crypto exchange steeg de handel in XRP kort na het nieuws, maar of het gebruik echt groot wordt, moet de komende maanden blijken.

Volgens ons eigen analyseteam is dit wel een van de concretere stappen tot nu toe: “Een betaalnetwerk dat al meer dan een miljard betalingen verwerkte, is geen testje meer.”

Wat betekent dit voor de XRP koers?

De XRP koers reageerde wisselend op het nieuws en bewoog rond de 1,21 dollar. Goed nieuws over echt gebruik kan op de lange termijn helpen, maar de koers hangt ook af van de bredere markt en het sentiment.

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Een paar dingen die beleggers in de gaten houden:

Echt gebruik: draaien er straks veel betalingen over de XRP Ledger in Afrika?

draaien er straks veel betalingen over de XRP Ledger in Afrika? Marktsentiment: een brede XRP rally heeft ook steun van bitcoin en de hele markt nodig.

een brede XRP rally heeft ook steun van bitcoin en de hele markt nodig. Vervolgnieuws: Flutterwave hint op meer aankondigingen in de komende maanden.

Mensen die overwegen om XRP te kopen, zoeken vaak eerst uit welke crypto stijgt en waarom. Een nieuwtje is leuk, maar echt gebruik telt zwaarder.

Wat kunnen beleggers nu verwachten?

De Flutterwave deal laat zien dat Ripple stevig inzet op Afrika en op echt gebruik van de XRP Ledger. Of dat de vraag naar XRP blijvend opdrijft, hangt af van hoe snel betalingen daadwerkelijk over het netwerk gaan lopen.

Voor nu is het vooral afwachten. Let op de cijfers over het aantal betalingen, op verdere stappen van Flutterwave en op de bredere markt. Pas dan wordt duidelijk of dit Ripple nieuws ook echt zorgt dat de koers stijgt.