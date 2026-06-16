De XRP koers maakte een flinke sprong. De munt van Ripple klom in één handelssessie van ongeveer $1,14 naar boven $1,20, een winst van zo’n 8 procent. Het is de eerste grote uitbraak sinds de eerdere crypto crash in juni.

Waarom stijgt Ripple ineens zo hard?

De uitbraak begon op 15 juni. Het handelsvolume schoot omhoog en kopers duwden de prijs door de weerstand rond $1,14. Daarna ging het hard: XRP tikte zelfs even $1,25 aan, voordat handelaren winst namen. De vraag is nu of $1,20, een niveau dat zwaar weegt in elke XRP koers verwachting, verandert in nieuwe steun.

Een belangrijke aanjager komt uit Azië. Op de Zuid-Koreaanse beurs Upbit nam de handel in XRP flink toe. Die vraag vanuit grote markten bepaalt mede welke crypto gaat stijgen, en XRP profiteert daar nu zichtbaar van.

Toch is enige voorzichtigheid op zijn plaats. Een deel van de winst verdween alweer toen handelaren rond $1,25 kasten. Zolang XRP boven $1,20 blijft, houden de kopers de overhand. Zakt de koers daaronder, dan komt de zone van $1,14 snel weer in beeld.

Sterke vraag vanuit Azië, vooral via de beurs Upbit.

Aanhoudende instroom in XRP ETF producten.

Grote kopers (whales) die blijven bijkopen.

XRP is showing signs of strength again after breaking through several key resistance levels that had capped price action since the early June selloff. Over the past session, XRP moved above $1.14 then $1.18, before reclaiming the $1.20 area on its strongest trading volume in… pic.twitter.com/VRSyX453lw — Diamond 💎 (@Diamondweb_3) June 16, 2026

XRP ETF instroom trekt groot geld aan

Naast de vraag uit Azië is er een tweede motor: de XRP ETF. Sinds de lancering eind 2025 stroomde er in totaal ongeveer $1,4 miljard naar deze beleggingsproducten. Afgelopen week kwam daar nog eens zo’n $10,7 miljoen bij, terwijl fondsen voor Bitcoin en Ethereum juist geld zagen vertrekken.

Vermogensbeheerders als Bitwise, Franklin Templeton en Grayscale halen het meeste geld op. Volgens Ripple zelf markeert deze institutionele instroom een nieuwe fase voor XRP. Dat is belangrijk Ripple nieuws, want dit soort geld blijft meestal langer zitten dan dat van snelle handelaren.

Juist die institutionele vraag geeft de markt vertrouwen. Het laat zien dat grote beleggers XRP serieus nemen, en dat geeft de huidige XRP rally een steviger fundament dan veel eerdere oplevingen.

XRP whales blijven volop stapelen

Ook de XRP whales sturen het verhaal. Wallets met meer dan 1 miljoen XRP bezitten nu ruim 74 procent van alle munten. In zes maanden tijd legden deze grote partijen er zo’n 1,5 miljard XRP bij, ook tijdens de dip.

Tegelijk verdween er meer dan 25 miljoen XRP van de crypto exchanges naar privé-wallets. Dat zien analisten vaak als teken dat houders niet willen verkopen, maar juist langer willen vasthouden. Volgens een analist van Coinspeaker laat de combinatie van ETF geld en whale aankopen zien dat XRP deze keer wordt gedragen door langetermijnkapitaal en niet door snelle speculatie.

👀 wallets holding 1M+ XRP now control 74.10% of the entire supply that's +1.53B XRP accumulated by millionaire wallets over just 6 months, even through the chop ⏳ retail panic sold the dip, whales kept stacking https://t.co/tZDBm5S3ub pic.twitter.com/wDXcGydkYK — 𝗕𝗮𝗻𝗸XRP (@BankXRP) June 15, 2026

Bitcoin Hyper ($HYPER) speelt in op de hernieuwde interesse

De terugkeer van geld naar crypto vergroot ook de aandacht voor nieuwe projecten. Bitcoin Hyper ($HYPER) is daar een voorbeeld van. Het is een zogeheten layer 2 voor Bitcoin: een extra laag die transacties veel sneller en goedkoper maakt. Daarvoor gebruikt het de techniek van Solana, terwijl de veiligheid van Bitcoin behouden blijft.

Daardoor kunnen Bitcoin gebruikers straks ook staken, lenen en apps draaien, dingen die op het gewone Bitcoin netwerk lastig zijn. De presale haalde al meer dan $32 miljoen op en de lancering staat gepland voor het derde kwartaal van 2026.

Bitcoin Hyper presale toegang