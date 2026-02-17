De crypto markt heeft een dramatische periode achter de rug. De Bitcoin koers bereikte op 6 oktober 2025 een all-time high van ruim $126.200, maar zakte sindsdien met meer dan 50%. Ethereum en XRP volgden met vergelijkbare of nog grotere verliezen. De Crypto Fear & Greed Index staat op historisch laag niveau: slechts 13 punten, diep in “extreme angst” territorium.

Bitcoin verwachting 2026: bodem bereikt of meer pijn?

Twee crypto crash momenten vielen op in deze neergang. De eerste grote uitverkoop trof de markt in oktober 2025 na de flash crash. De tweede golf volgde in begin februari 2026 toen Bitcoin binnen één dag meer dan $10.000 zakte, de grootste absolute daling in de geschiedenis van de cryptomunt.

Claude AI analyseerde de huidige marktstructuur en signaleert dat sentiment op dit niveau historisch gezien wijst op uitputting. Vergelijkbare Fear & Greed niveaus van 10-15 traden op in 2018, maart 2020 en na de FTX-instorting in 2022. In elk van die gevallen volgde uiteindelijk herstel, al duurde dat soms maanden.

Voor de Bitcoin koers verwachting eind 2026 geldt: als de Fed in de tweede helft van 2026 rentetarieven begint te verlagen, wat marktprijzen nu verwachten, kan BTC richting $100.000 tot $120.000 bewegen.

Ethereum koers in 2026: achterblijver of inhaalslag?

De Ethereum koers presteerde slechter dan Bitcoin tijdens de crash. ETH staat op 17 februari 2026 rond de $1.900, een daling van meer dan 33% year-to-date. De 20-daagse voortschrijdend gemiddelde beweegt nog steeds neerwaarts.

Toch zijn er tekenen van herstel. Spot ETH ETF inflows bleven positief tijdens de meeste uitverkoopgolven. Claude AI wijst op een potentieel herstel naar $4.300 tot $5.700 eind 2026 bij gunstige macro-omstandigheden. Wie de Ethereum verwachting op lange termijn bekijkt, ziet dat ETH historisch gezien inhaalslag maakt zodra Bitcoin stabiliseert.

XRP koers: Standard Chartered verlaagt doelstelling, analisten blijven optimistisch

XRP deed het gemengd. Op 17 februari 2026 noteerde XRP rond de $1.47, met een lichte stijging na een korte dip naar $1.16. Standard Chartered verlaagde op 16 februari 2026 de XRP doelstelling voor eind 2026 fors: van $8 naar $2.80. De bank spreekt van een “capitulatie gevoelig” klimaat en verwacht korte termijn dalingen voor herstel later in het jaar.

Andere analisten zijn optimistischer. De XRP verwachting bij volledig herstel van institutionele adoptie en verdere regulatoire duidelijkheid ligt bij $3.83 tot $4.53 eind 2026. Cruciaal daarvoor is dat de XRP koers het niveau van $2.40 terugverovert.

Maxi Doge ($MAXI): instappen tijdens de dip

Terwijl grote munten worstelen, trekken presale projecten juist kapitaal aan van beleggers die willen instappen vóór exchange listings. Maxi Doge ($MAXI) is zo’n project. De meme coin haalde tot nu toe meer dan $4.6 miljoen op tijdens de presale en richt zich op de “leverage degen” cultuur binnen crypto.

$MAXI biedt staking met een jaarlijks rendement van 68-73% voor vroege deelnemers. Het smart contract is geauditeerd door SolidProof en Coinsult. Analisten geven een prijsdoelstelling van $0.001 tot $0.003 voor 2026, wat een veelvoud is ten opzichte van de huidige presale prijs van $0.00028. De Maxi Fund-treasury (25% van de supply) is bedoeld voor ecosysteemgroei en zichtbaarheid.

Maxi Doge presale toegang