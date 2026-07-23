De crypto markt wacht op de CLARITY Act. Coinbase CEO Brian Armstrong zegt dat de wet klaar is voor een volledige stemming in de Senaat, mogelijk nog vóór het zomerreces. Zo’n stap kan XRP, Cardano en Solana in beweging brengen. Daarom lieten we crypto AI Claude per coin een verwachting maken.

Senaatsleider John Thune wil de stemming volgens berichten van vandaag “al volgende week” forceren. De wet heeft 60 stemmen nodig, maar zeven Democraten zijn tegen vanwege regels rond ethiek en witwassen. Daardoor zakte de kans op goedkeuring naar zo’n 39 procent. Ripple-baas Brad Garlinghouse steunt de wet wél en zegt dat “perfect niet de vijand van goed mag zijn”. Precies deze combinatie van Ripple, XRP en de CLARITY Act maakt de komende dagen spannend.

950k contacts and counting 🛡️ The CLARITY Act is at the finish line — bipartisan, pro-consumer, and long overdue. Now it's the Senate's move. Add your voice 👇 https://t.co/2MFim93qSW — Stand With Crypto🛡️ (@standwithcrypto) July 22, 2026

XRP koers klem tussen $1,11 en $1,15

De XRP koers zit klem. De munt beweegt rond $1,13 in een heel smalle band, met steun op $1,11 en weerstand op $1,15. Breekt XRP boven $1,15 uit, dan liggen er doelen op $1,25 en $1,30. Zakt de koers onder $1,11, dan dreigt een daling richting $1,06 en zelfs $1,00.

Xrp (XRP) 24u 7d 30d 1j All Time

Claude AI verwacht dat een groen licht in de Senaat de XRP koers richting $1,25 tot $1,30 kan duwen vóór eind augustus. Menselijke analisten zijn voorzichtiger op korte termijn en houden het meestal bij $1,20 tot $1,30, al noemen enkelen op langere termijn bedragen tot $2,80. De XRP koers verwachting blijft dus sterk afhangen van de stemming.

Cardano koers beweegt al weken in een smalle band

De Cardano koers doet al weken hetzelfde: kleine bewegingen rond $0,18. ADA zit vast tussen steun op $0,17 en weerstand op $0,19. Boven $0,19 komen doelen van $0,21 en $0,22 in zicht. Onder $0,18 dreigt juist een terugval naar $0,17, met $0,13 als laagste scenario.

Cardano (ADA) 24u 7d 30d 1j All Time

Analist Nick Valdez ziet ADA na een korte dip herstellen richting $0,20. Claude AI komt op een vergelijkbaar beeld uit: bij een rustige, positieve markt eind augustus een koers tussen $0,19 en $0,21. De Fear & Greed Index staat op 24 (“extreme angst”), dus veel hangt af van hoe de brede markt draait. Wie meer wil weten, kijkt naar de Cardano koers verwachting voor de bredere lijn.

Solana koers herstelt rond $78 met $94 als groter doel

De Solana koers probeert zich te herstellen rond $78. Vlak boven de koers ligt weerstand op $78,30. Daarboven wacht de 200-daags EMA op $94,78, een gat van ruim 20 procent. Steun ligt op $76,71 en daaronder op $73,49.

Solana (SOL) 24u 7d 30d 1j All Time

De Solana voorspelling van Claude AI: breekt SOL door $78,30 met genoeg volume, dan is een klim richting $94 richting eind augustus mogelijk. Menselijke analisten noemen $100 als doel voor de tweede helft van 2026. Die Solana koers verwachting staat of valt met de vraag of kopers de weerstand kunnen breken.

En als de stemming mislukt of wordt uitgesteld? Dan verwacht Claude AI het omgekeerde: XRP terug naar $1,06 tot $1,00, Cardano naar $0,17 en Solana naar $73,49.

Bitcoin Hyper $HYPER trekt aandacht in onzekere markt

Terwijl grote coins in smalle bandjes bewegen, kijken sommige beleggers naar nieuwe projecten. De Bitcoin Hyper presale haalde al tientallen miljoenen dollars op. Het project bouwt een Layer 2 op Bitcoin met de Solana Virtual Machine, voor snelle en goedkope transacties, slimme contracten en betalingen.

Daarmee mikt Bitcoin Hyper op iets wat Bitcoin zelf mist: snelheid. Of dat lukt, moet blijken, en een presale blijft risicovol. Doe altijd eigen onderzoek voordat je instapt.

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