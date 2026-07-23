Er is veel Ripple nieuws vandaag. In Washington ligt de CLARITY Act klaar voor een stemming in de Senaat, SWIFT test blockchain met banken die ook met Ripple samenwerken, en analisten zien de XRP koers dicht bij een uitbraak.

Ripple XRP CLARITY Act: Senaat stemt mogelijk volgende week

Ripple wil dat de CLARITY Act er zo snel mogelijk komt. De wet regelt voor het eerst duidelijk welke toezichthouder over crypto gaat in de Verenigde Staten. Dat is belangrijk voor de XRP koers verwachting, want duidelijke regels maken het voor grote beleggers makkelijker om in te stappen. Topjurist Stuart Alderoty van Ripple riep de politiek deze week op: “Laten we dit afmaken.”

Coinbase CEO Brian Armstrong zei op woensdag 22 juli dat de wet “op de one-yard line” staat. Daarmee bedoelt hij: de Digital Asset Market Clarity Act is klaar voor een stemming in de volledige Senaat. Senaatsleider John Thune wil die stemming mogelijk al volgende week afdwingen. Spannend blijft het, want de wet heeft 60 stemmen nodig en een groep Democratische senatoren twijfelt nog.

SWIFT overname verhaal leeft op door blockchain pilot met 17 banken

Het tweede grote verhaal draait om SWIFT, het netwerk waarmee banken wereldwijd geld naar elkaar sturen. SWIFT maakte begin juli bekend dat 17 grote banken zijn nieuwe blockchain grootboek gaan testen. Daarmee kunnen banken straks dag en nacht geld over de grens sturen. Onder de deelnemers zitten Standard Chartered en UBS, twee banken die ook partner zijn van Ripple.

Door die overlap laait het oude gerucht weer op dat SWIFT en Ripple naar elkaar toe groeien, of dat er zelfs een overname aankomt. Oud SWIFT topman Tom Zschach veegde dat deze maand van tafel met twee woorden: “Not happening.” Toch blijft Ripple zelf vol zelfvertrouwen. CEO Brad Garlinghouse zei eerder dat XRP binnen vijf jaar 14 procent van het SWIFT volume kan overnemen. Veel beleggers vragen zich daarom af: wat gaat Ripple doen als banken massaal op blockchain overstappen?

Analisten verwachten uitbraak van XRP prijs uit compressiezone

Ondertussen zit de XRP prijs al dagen klem in een nauwe zone rond $1,13. Analisten noemen dat een compressiezone: de koers beweegt steeds minder, tot hij er met kracht uitbreekt. Bekende analist Ali Martinez houdt vooral het niveau van $1,13 in de gaten. Breekt XRP daar duidelijk bovenuit, dan ziet hij ruimte voor een stijging van zo’n 20 procent richting $1,35.

$1.13 is the level I'm watching on $XRP. A decisive breakout above it could confirm the bullish breakout and open the door for further upside. https://t.co/2Wfs5vMWVL pic.twitter.com/JlDDzov1EX — Ali Charts (@alicharts) July 20, 2026

XRP koers: deze niveaus om te volgen

Xrp (XRP) 24u 7d 30d 1j All Time

Wie de XRP koers de komende dagen volgt, let op deze niveaus. Aan de onderkant ligt steun op $1,11 en daarna op $1,06. Zakt de koers daar doorheen, dan kan de druk even toenemen. Aan de bovenkant is $1,15 de eerste weerstand. Breekt XRP daar voorbij, dan komt de zone tussen $1,25 en $1,30 in beeld.

Voor nu draait al het Ripple nieuws om twee vragen: haalt de CLARITY Act volgende week de Senaat, en breekt de koers uit? Wat gaat Ripple doen bij goed nieuws uit Washington? Analisten houden er rekening mee dat de XRP koers verwachting dan omhoog kan worden bijgesteld. Zeker is dat niet: het blijven scenario’s, geen beloftes.