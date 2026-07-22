De XRP koers laat eindelijk weer groene cijfers zien. De munt van Ripple brak op dinsdag 21 juli door een dalende trendlijn die 66 dagen stand hield. XRP noteert nu rond $1,14, een winst van 4% in één dag.

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XRP rally begint na uitbraak uit 66-daagse downtrend

De XRP rally kwam op gang toen de munt door de dalende trendlijn brak die al sinds half mei op de grafiek stond. Die lijn begon bij de top van $1,54 en drukte de koers 66 dagen lang omlaag, tot een bodem rond $1,00.

Bij de uitbraak steeg het handelsvolume met 37%. Dat is een sterk teken, want het laat zien dat veel kopers meedoen. Handelaren die gokten op een verdere daling kwamen klem te zitten: voor bijna $200 miljoen aan short posities werd geliquideerd. XRP hoort daarmee deze week weer bij de beste altcoins van de markt.

$XRP just broke out of its 66-day downtrend. Bullish for XRP holders. pic.twitter.com/WBcnfdPgkN — Ash Crypto (@AshCrypto) July 21, 2026

XRP koers verwachting: eerst $1,18, daarna $1,35 tot $1,40

Nu de trendlijn is gebroken, kijken analisten naar de volgende hordes. De eerste weerstand ligt op $1,18. Daar liep de koers in februari ook al tegenaan. Veel beleggers wachten daarom met XRP kopen tot de munt overtuigend boven dat niveau sluit.

Lukt dat, dan komt de zone tussen $1,35 en $1,40 in beeld. Die $1,40 is geen willekeurig getal. Op de grafiek staat een zogeheten inverse head and shoulders, een patroon dat vaak het einde van een daling aankondigt. Het koersdoel van dat patroon ligt precies bij $1,40, waar ook het 200-daags gemiddelde loopt. Volgens de XRP koers verwachting van analisten kan dat niveau al in augustus worden geraakt.

Wat gaat Ripple doen in augustus?

Ook achter de schermen gebeurt er veel. Ripple test samen met grote banken en betaalbedrijven betalingen via de blockchain. Daarnaast groeide de eigen stablecoin RLUSD naar een marktwaarde van $1,6 miljard. Wie zich afvraagt wat Ripple gaat doen na de zomer, houdt die samenwerkingen dus goed in de gaten.

Wat betekent de uitbraak voor XRP holders?

Voor XRP holders is dit het beste crypto nieuws rond XRP in maanden. Een gebroken downtrend betekent vaak dat verkopers de controle kwijtraken. Opvallend genoeg staat het sentiment rond de munt nog steeds op het laagste punt sinds juli 2024. Juist dat kan gunstig uitpakken, want rally’s beginnen vaak als bijna niemand ze verwacht.

Toch is voorzichtigheid slim. Zakt de koers terug onder $1,10, dan verliest de uitbraak zijn kracht. Op grote crypto exchanges liep het handelsvolume dinsdag al flink op, een teken dat meer beleggers XRP kopen. Een koersdoel blijft wel altijd een verwachting, nooit een garantie.

XRP rally geeft ook Bitcoin Hyper presale een zetje

Het positieve crypto nieuws rond XRP straalt af op de rest van de markt. Veel beleggers zoeken alvast naar de volgende kans en komen uit bij Bitcoin Hyper, een nieuw project dat Bitcoin sneller en goedkoper wil maken. De presale haalde al bijna $33 miljoen op.

Bitcoin Hyper bouwt een zogeheten layer 2 bovenop Bitcoin. Daarmee kunnen gebruikers razendsnel en bijna gratis betalen met BTC. Wie $HYPER tokens koopt, kan ze bovendien vastzetten voor extra beloningen. Kopers stappen nu nog in vóór de notering op de grote handelsplatformen.

Bitcoin Hyper presale toegang