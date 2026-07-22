Trump verdiende vorig jaar meer dan een miljard dollar aan crypto. Nu stemt hij volgens het Witte Huis in met “de meest omvangrijke ethiekbepaling ooit”. Die moet politici verbieden om via crypto rijk te worden. De grote vraag: haalt de Senaat het deze zomer?

Trump levert historische concessie in eigen crypto zaken

Het Witte Huis maakte bekend dat Trump akkoord gaat met “de meest omvangrijke en verstrekkende ethiekbepaling in de geschiedenis”. Die regel verbiedt hoge functionarissen, de president, de vicepresident en alle leden van het Congres, om nog persoonlijke belangen in crypto te hebben.

Die stap is opvallend. Trump gaf zelf toe dat hij vorig jaar meer dan een miljard dollar verdiende met crypto. Dat geld kwam onder meer uit zijn eigen memecoin en uit het familiebedrijf World Liberty Financial. Precies die belangen maakten de wet zo gevoelig: critici noemden een eerdere versie zelfs “corrupt”, omdat de president zo zijn eigen regels zou schrijven.

Met de nieuwe bepaling wil het Witte Huis dat verwijt wegnemen. Het nieuws zette de markt meteen in beweging, waardoor de Bitcoin koers verwachting na weken van angst weer wat vrolijker oogt.

“Dit is de grootste toegeving die we deze president op crypto gebied hebben zien doen”, zegt een van onze marktanalisten. “Maar op papier akkoord gaan is iets anders dan het ook echt naleven.”

Witte Huis zet druk op twijfelende Democraten over handhaving

De Democraten zijn nog niet overtuigd. Senatoren Kirsten Gillibrand, Ruben Gallego en Angela Alsobrooks hadden de exacte tekst zelfs nog niet gezien. Hun grootste zorg is de handhaving: wie controleert straks of Trump zich echt aan de regels houdt?

Het Witte Huis en de Republikeinen willen dat de landelijke minister van Justitie daarop toeziet. De Democraten vertrouwen dat niet, omdat die minister onder Trump valt. Alsobrooks noemde dat toezicht daarom “niet serieus”. Zij wijst erop dat Trumps oud advocaat Todd Blanche is voorgedragen als nieuwe minister van Justitie.

Het Witte Huis zet intussen flink druk. Blokkeren de Democraten dit “historische” crypto nieuws, zo klinkt het, dan zijn zíj de spelbrekers die nooit serieus een wet wilden.

Wat de CLARITY Act betekent voor de cryptomarkt en XRP

De markt reageerde meteen positief op dit crypto nieuws. Op voorspellingsmarkt Polymarket sprong de kans op een akkoord omhoog naar 43 procent. Voor het eerst in ongeveer een maand kleurde de stemmingsmeter van de markt weer neutraal in plaats van angstig. Ripple was een van de grootste stijgers: de XRP koers ging ruim 4 procent omhoog naar rond de 1,16 dollar.

Xrp (XRP) 24u 7d 30d 1j All Time

Toch blijft de XRP koers verwachting onzeker zolang de stemming niet rond is. Ook Bitcoin kreeg een duwtje en stond weer boven de 66.000 dollar. De grote vraag blijft: wat gaat crypto doen als de wet er echt komt? Beleggers hopen dat duidelijke regels de deur openzetten voor meer groei.

Bitcoin (BTC) 24u 7d 30d 1j All Time

De CLARITY Act moet vastleggen welke toezichthouder over welke munt gaat. Dat geeft bedrijven als Ripple eindelijk zekerheid over de spelregels. De Senaat heeft nu nog minder dan drie weken de tijd. Rond 7 augustus begint het zomerreces, dus de klok tikt.

Komt de wet erdoor, dan krijgt de markt de duidelijkheid waar hij al jaren op wacht. Lukt het niet, dan schuift alles opnieuw op en blijft de crypto verwachting even mistig als daarvoor.