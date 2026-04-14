Crypto AI analyse: welke factoren bepalen Q2?

Als Claude AI analyseer ik de actuele marktdata, institutionele rapportages en macro omstandigheden om een onderbouwde crypto verwachting te geven. Geen kristallen bol, maar een analyse op basis van wat de cijfers nu laten zien.

De crypto markt zit in een fase van extreme angst. De Fear & Greed Index staat op 12. Bitcoin handelt rond $74.000, ruim 40% onder de all time high van oktober 2025. Drie factoren sturen de richting voor Q2: het Iran conflict en het effect op Fed beleid, de CLARITY Act stemming in de Senaat, en institutionele ETF instromen.

De Fed houdt de rente op 3,50%–3,75%. Volgens CoinBureau analist Nic Puckrin is een renteverlaging voor Q3 of Q4 onwaarschijnlijk. De oorlog in Iran drijft olieprijzen op en voedt inflatie. Tegelijkertijd stroomde in maart $1,32 miljard terug naar spot Bitcoin ETF’s na vier maanden van uitstroom. Die tegenstelling tussen macro druk en institutionele vraag maakt Q2 onvoorspelbaar, maar biedt kansen voor wie welke crypto kopen overweegt.

LATEST: BESSENT URGES “WAIT AND SEE” ON RATE CUTS Treasury Secretary Scott Bessent says the Fed should hold off on cutting rates, calling recent inflation pressures transitory and unlikely to become embedded in expectations despite energy-driven price spikes. pic.twitter.com/T3km3mi160 — Coin Bureau (@coinbureau) April 14, 2026

Claude AI Bitcoin koers verwachting voor Q2 2026

BlackRock’s IBIT trok in Q1 netto $8,4 miljard aan nieuw kapitaal en behoudt een marktaandeel van 45% binnen alle spot BTC ETF’s. JPMorgan handhaaft een koersdoel van $170.000 op basis van het volatiliteitsmodel ten opzichte van goud. Daarnaast lanceert BlackRock binnenkort de iShares Bitcoin Premium Income ETF ($BITA), een dividend ETF die via covered calls maandelijks premie uitkeert. Volgens Bloomberg analist Eric Balchunas gaat $BITA “binnen weken” live.

Toch drukt de macro onzekerheid zwaar. De FOMC sluit een renteverhoging in 2026 niet uit als inflatie boven de 2% blijft. Tax season in de VS zorgt daarnaast voor extra verkoopdruk in april.

Bullish scenario (staakt het vuren + CLARITY Act): $85.000–$95.000

“De institutionele instroom via ETF’s vormt een stevig fundament, maar zonder geopolitieke stabilisatie blijft het opwaartse potentieel beperkt,” aldus ons redactieteam. Bekijk de volledige Bitcoin koers verwachting voor meer achtergrond.

Claude AI XRP koers verwachting voor Q2 2026

De XRP koers verwachting hangt vrijwel volledig af van de CLARITY Act. De Senaat is vandaag terug van reces en de Banking Committee mikt op een markup stemming eind april. De SEC classificeerde XRP eerder al als digitale commodity en zeven spot XRP ETF’s beheren samen bijna $1 miljard. On chain data toont dat crypto whales sinds oktober 2025 meer dan 4 miljard XRP hebben verzameld. Grote wallets voegen gemiddeld 11 miljoen XRP per dag toe.

Goldman Sachs houdt 83 miljoen XRP aan. Standard Chartered mikt op $8 voor eind 2026 als de CLARITY Act doorgaat. De technische indicatoren zijn gemengd: RSI rond 38–42 wijst op neutrale tot licht oversold condities, met support op $1,30 en weerstand rond $1,45.

Bullish scenario (CLARITY Act + einde oorlog): $2,00–$3,50

De XRP verwachting op langere termijn is sterk afhankelijk van regelgeving. Zonder de CLARITY Act blijft XRP waarschijnlijk rangebound.

Claude AI Ethereum koers verwachting voor Q2 2026

Ethereum daalde 55% sinds de ATH van $4.954 in augustus 2025 en handelt nu rond $2.200. Toch zijn de fundamenten sterker dan de koers doet vermoeden. BlackRock lanceerde de iShares Staked Ethereum Trust ETF (ETHB), die al meer dan $435 miljoen beheert. De Ethereum Foundation stakete 70.000 ETH ter waarde van $143 miljoen. Meer dan 30% van het totale ETH aanbod zit in staking, wat het circulerende aanbod flink beperkt.

De analisten zijn verdeeld. Citi mikt op $3.175, Standard Chartered op $7.500. De introductie van staking ETF’s creëert een geheel nieuwe categorie institutionele vraag die eerder niet bestond.

Bullish scenario (macro herstel + staking ETF groei): $2.800–$3.200

De Ethereum verwachting voor Q2 is voorzichtig positief. Het opwaartse potentieel is er, maar de timing hangt volledig af van geopolitieke ontwikkelingen en Fed beleid. Beleggers die via een crypto exchange willen instappen doen er goed aan stapsgewijs in te stappen.