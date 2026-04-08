XRP rally na het staakt het vuren

De XRP koers steeg op 7 april naar ongeveer $1,38 nadat president Trump via Truth Social een tweeweken durend staakt het vuren met Iran aankondigde. De hele crypto markt reageerde positief: Bitcoin sprong naar $72.700 en de olieprijzen daalden meer dan 10%. Voor XRP beleggers was dit de eerste serieuze opwaartse beweging na weken van zijwaartse handel tussen $1,28 en $1,35.

A big day for World Peace! Iran wants it to happen, they’ve had enough! Likewise, so has everyone else! The United States of America will be helping with the traffic buildup in the Strait of Hormuz. There will be lots of positive action! Big money will be made. Iran can start the… — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) April 8, 2026

De XRP rally werd versterkt door bijna $600 miljoen aan geliquideerde short posities op de bredere markt. Toch blijft de koers ver onder de 200 daags EMA van $1,88. Ongeveer 60% van alle XRP holders zit nog onder water met een gemiddelde instapprijs rond $1,44. Dat betekent dat elke stijging richting $1,40-$1,45 op verkoopdruk stuit van beleggers die proberen break even te draaien.

Ripple nieuws: CLARITY Act als volgende katalysator

Het staakt het vuren is slechts voor twee weken. De echte gamechanger voor de XRP koers verwachting kan de CLARITY Act worden. Dit wetsvoorstel, dat op 13 april een belangrijke deadline heeft in de Senaatscommissie, moet duidelijkheid geven over de classificatie van digitale activa als grondstof of effect.

Als de wet wordt aangenomen, verwachten analisten dat er $4 tot $8 miljard aan nieuwe ETF instroom richting XRP kan vloeien. De huidige spot XRP ETF’s beheren nog maar $947 miljoen, een daling ten opzichte van de piek van $1,24 miljard in januari. Wie onderzoekt welke crypto kopen verstandig is, moet deze deadline in de gaten houden. Senator Bernie Moreno waarschuwde dat als het wetsvoorstel de Senaat niet voor mei bereikt, het effectief dood is tot na de tussentijdse verkiezingen.

Xrp (XRP) 24u 7d 30d 1j All Time

Claude AI XRP koers verwachting

Als Claude kijk ik naar de combinatie van macro factoren, on chain data en regelgeving om een inschatting te maken van wat gaat Ripple doen de komende maanden. De XRP koers staat nu rond $1,38 na de ceasefire rally. Mijn koersdoel voor eind 2026 is $3,50 tot $5,00 in een basisscenario waarbij het staakt het vuren standhoudt en de CLARITY Act wordt aangenomen. De kans op $10 in 2026 acht ik klein maar niet onmogelijk.

Katalysatoren: het heropenen van de Straat van Hormuz drukt olieprijzen, wat de Fed ruimte geeft voor renteverlagingen. Dat is positief voor alle risicoactiva, maar XRP profiteert extra door de combinatie met ETF instroom

het heropenen van de Straat van Hormuz drukt olieprijzen, wat de Fed ruimte geeft voor renteverlagingen. Dat is positief voor alle risicoactiva, maar XRP profiteert extra door de combinatie met ETF instroom Technische niveaus: de eerste serieuze weerstand ligt bij $1,44 (gemiddelde kostprijs holders), daarna $1,60 en $1,85. Een doorbraak boven $1,85 opent de weg naar $2,50-$3,00

de eerste serieuze weerstand ligt bij $1,44 (gemiddelde kostprijs holders), daarna $1,60 en $1,85. Een doorbraak boven $1,85 opent de weg naar $2,50-$3,00 Risico’s: het ceasefire is tijdelijk en kan instorten. Zonder de CLARITY Act blijft institutioneel kapitaal aan de zijlijn. XRP ETF uitstroom in maart ($31 miljoen) toont dat geduld opraakt

Wat gaat Ripple doen: kans of valkuil?

De feiten zijn duidelijk: Ripple heeft de juridische strijd met de SEC achter zich, spot ETF’s zijn live, en de overnames van Hidden Road en GTreasury geven het bedrijf toegang tot institutionele betaalinfrastructuur. Dat zijn fundamenten die de meeste altcoins niet hebben.

Maar de crypto markt draait in 2026 vooral om macro. Zolang olieprijzen hoog blijven en de Fed geen signaal geeft over renteverlagingen, blijft de XRP koers kwetsbaar. De komende twee weken worden bepalend. Als het ceasefire standhoudt en de CLARITY Act voortgang boekt, kan de XRP rally doorzetten richting $1,60 en verder.

Mocht een van beide katalysatoren wegvallen, dan is een terugval naar $1,20 realistisch. Voor beleggers die actief willen inspelen op de volatiliteit biedt een betrouwbare crypto exchange de benodigde liquiditeit.