Claude AI voorspelt XRP, Shiba Inu en Solana koers eind 2025

De bekende AI tool Claude, ontwikkeld door Anthropic en inmiddels een serieuze rivaal van ChatGPT, heeft een nieuwe analyse losgelaten op de cryptomarkt. Volgens Claude zouden XRP, Shiba Inu en Solana wel eens de coins kunnen zijn die als een gek gaan stijgen uit de recente crypto correctie. De voorspellingen zijn opvallend bullish.

Claude analyseert historische prijsbewegingen, fundamentele gegevens en het sentiment op sociale media. Wat het onderscheidt van andere AI tools, is de manier waarop het verschillende datasets integreert in zijn prijsmodellen. Hoewel geen enkel algoritme de toekomst met zekerheid kan voorspellen, was Claude in 2023 ook al vroegtijdig gericht op de opmars van Bitcoin richting $70.000.

XRP: ETF hype en juridische doorbraak zetten koers op de route richting $20

XRP heeft de afgelopen maanden al flink van zich laten horen. Na jaren van onzekerheid won Ripple dit jaar eindelijk de langlopende rechtszaak tegen de Amerikaanse SEC. De uitspraak leidde tot een explosieve stijging naar $3,65 in juli, het hoogste niveau sinds 2017. Inmiddels is de prijs weer teruggevallen naar rond de $2,50, maar volgens Claude is dat de stilte voor de storm.

De verwachting voor XRP is dat de coin tegen het einde van 2025 kan uitkomen tussen de $5 en $20, afhankelijk van externe factoren zoals ETF goedkeuringen en verdere institutionele adoptie. Opvallend is dat Claude drie bullish flag patronen signaleerde in 2025, waarvan er nog geen volledig zijn uitgespeeld. Als de verwachte ETF voor XRP in Q4 wordt goedgekeurd, zou dat weleens de vonk kunnen zijn die de volgende run ontketent.

Shiba Inu: 10x mogelijk dankzij Shibarium en nieuwe meme cycle

Shiba Inu is meer dan alleen een grap op basis van Dogecoin. Het project heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een volwaardig ecosysteem met Shibarium, een Layer 2-netwerk dat snelle, goedkope transacties mogelijk maakt.

Momenteel staat SHIB op $0,000011 en houdt het stabiel stand ondanks de marktvolatiliteit. Claude voorspelt dat als het token erin slaagt om boven de weerstand van $0,000010 te blijven, een rally richting $0,0001 mogelijk wordt. Dat zou een stijging van maar liefst 900% betekenen ten opzichte van de huidige prijs.

De timing lijkt perfect. Meme coins zijn historisch gezien cyclisch en vaak het sterkst in het tweede deel van een bull run op het moment dat Bitcoin daalt. Claude koppelt SHIB ook aan het bredere retailsentiment. Wanneer de massa terugkeert naar crypto, zijn het vaak de meme tokens die als eerste exploderen.

Solana: ETF rumoer en DeFi groei zetten de deur open voor $1.000+

Solana staat al maanden in de schijnwerpers. Met een marktkapitalisatie boven de $100 miljard en meer dan $11 miljard aan TVL (Total Value Locked), is het een van de grootste smart contract platforms ter wereld. Maar Claude ziet nog veel meer potentie.

De AI voorspelt een prijsdoel tussen de $367 en $500 vóór eind 2025. Als de Solana ETF inderdaad wordt goedgekeurd, is zelfs een koers boven de $1.000 niet uitgesloten. De vorige all-time high van SOL ligt op $293. Inmiddels is de koers weer terug rond de $200.

Een RSI van 43 en noteringen net onder het 30-daags gemiddelde geven aan dat Solana mogelijk ondergewaardeerd is. Claude wijst daarnaast op de snelle adoptie van real-world asset tokenization en de verschuiving van institutionele fondsen naar goedkopere netwerken dan Ethereum.

Waarom deze AI voorspellingen serieus worden genomen

Wat deze voorspellingen extra interessant maakt, is dat Claude eerder correct de piek van Bitcoin in 2023 wist te timen, weken voordat andere modellen bijtrokken. Dat versterkt het vertrouwen in de gebruikte methodologie, een combinatie van technische analyse, marktcycli, fundamentele ontwikkelingen en AI aangestuurd sentimentonderzoek.

Bovendien sluiten de voorspellingen aan op actuele ontwikkelingen. De vooruitgang op het gebied van ETF’s (XRP en Solana), technologische vernieuwingen (Shibarium en RWA tokenization) en de cyclische aard van de meme coins geven de verwachting van Claude extra gewicht.

