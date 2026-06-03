De Bitcoin koers kreeg begin juni 2026 een flinke klap en dook onder de $66.000. Toch blijft één bekende analist opvallend rustig. Volgens Merlijn The Trader herhaalt de markt nu hetzelfde patroon als in 2021, met een doel van $150.000 of hoger.

Bitcoin koers crasht onder $66.000

Het was een brute start van de maand. De Bitcoin koers viel op 2 juni onder de $70.000 en zakte een dag later door naar een dieptepunt rond $65.372. Volgens data van CoinGlass werd in 24 uur tijd voor zo’n $1,86 miljard aan posities geliquideerd, waarvan Bitcoin alleen al goed was voor bijna $900 miljoen.

De daling had meerdere oorzaken. Beleggers haalden geld weg uit de Bitcoin ETF’s, Strategy (voorheen MicroStrategy) verkocht voor het eerst in jaren een deel van zijn Bitcoin, en oplopende spanningen in het Midden-Oosten joegen mensen richting veiligere havens.

Bitcoin technische analyse: terug naar 2021

Volgens Merlijn The Trader is dit precies wat je in een bull cyclus mag verwachten. Zijn Bitcoin technische analyse draait om de 21-weeks SMA, een lijn die het gemiddelde van de koers over 21 weken laat zien. In 2021 stuiterde de koers drie keer op die lijn (de zogenoemde “bumps”) voordat de grote klap kwam.

Nu ziet hij hetzelfde gebeuren, maar dan een fase eerder:

Bump 1 en 2 zijn volgens hem al achter de rug.

Bump 3 is op dit moment in de maak.

Daarna wijst zijn Bitcoin voorspelling richting $150.000 of meer.

Bitcoin is repeating the 21 SMA bumps structure. 2021 top: 3 bumps. -77% bottom. $115K reclaim.

2025 top 2 bumps done. Bump 3 loading. $150K+ target. Same map. Different cycle. The flush isn't done. But neither is the bull cycle. https://t.co/XvvdhuM8Vr pic.twitter.com/lEi4YFk3XM — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) June 2, 2026

Wat gaat Bitcoin doen op korte termijn?

Op de korte termijn blijft het beeld wankel. Zolang de flush niet klaar is, kan de Bitcoin koers nog verder zakken richting de $60.000. Pas als bump 3 af is, komt het pad naar boven vrij. Dat maakt het lastig om te bepalen welke crypto stijgt en wanneer je het beste kunt instappen.

Onze eigen analist plaatst er een kanttekening bij: “Een doel van $150.000 klinkt mooi, maar een patroon uit het verleden is nooit een garantie. Risico blijft risico.” Een nieuw Bitcoin all-time high is dus mogelijk, maar zeker geen uitgemaakte zaak.

Niet alleen Bitcoin kopen: ook Bitcoin Hyper trekt de aandacht

Terwijl veel beleggers nadenken over Bitcoin kopen op deze dip, kijken sommigen ook naar nieuwe projecten die op Bitcoin voortbouwen. Een voorbeeld is Bitcoin Hyper ($HYPER), een zogenoemde Layer 2 die het Bitcoin netwerk sneller en goedkoper wil maken.

Bitcoin Hyper gebruikt de techniek van Solana (de Solana Virtual Machine) om razendsnelle transacties mogelijk te maken, terwijl de veiligheid bij Bitcoin blijft. Daardoor kun je er straks ook staken en apps op bouwen, iets wat op het gewone Bitcoin netwerk lastig is. Het hoort bij de opkomende crypto waar de markt scherp op let: de presale haalde al meer dan $32 miljoen op en mikt op een lancering in het derde kwartaal van 2026.

Bitcoin Hyper presale toegang