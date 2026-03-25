BlackRock en Coinbase zien tokenisatie als de toekomst

In zijn jaarlijkse brief aan beleggers op 23 maart 2026 noemt BlackRock CEO Larry Fink tokenisatie de volgende generatie van financiele markten. Fink stelt dat de helft van de wereldbevolking al een digitale wallet op de telefoon heeft. Beleggen zou net zo makkelijk moeten worden als een betaling versturen.

Larry Fink just compared tokenization to the internet in 1996. In his 2026 Annual Chairman's Letter, the BlackRock CEO made the case that tokenizing stocks, bonds, and ETFs could democratize investing the way the internet democratized information.

Coinbase CEO Brian Armstrong deelt die visie. Armstrong noemde tokenisatie eerder al “de toekomst” en zei dat het omzetten van aandelen naar de blockchain enorm wordt. Beide CEO’s spraken zich op het DealBook Summit in december 2025 samen uit over deze richting. Dat twee van de machtigste namen in traditionele en crypto financiering op een lijn zitten, is opmerkelijk crypto nieuws.

Wat is RWA crypto en waarom groeit het zo snel?

RWA staat voor real world assets. Het gaat om het omzetten van echte bezittingen zoals aandelen, obligaties en vastgoed naar digitale tokens op een blockchain. Die tokens zijn makkelijker te verhandelen, goedkoper in transactiekosten en 24 uur per dag beschikbaar.

De markt voor RWA crypto is inmiddels gegroeid naar meer dan $26 miljard aan waarde op de blockchain. Grote namen als BlackRock, JPMorgan en Franklin Templeton hebben al producten gelanceerd. Vandaag, 25 maart 2026, houdt het Amerikaanse Congres zelfs zijn belangrijkste hoorzitting over tokenisatie tot nu toe. Wie zich afvraagt welke crypto gaat stijgen moet RWA in de gaten houden.

Crypto verwachting: wat betekent dit voor BTC, ETH en XRP?

Tokenisatie draait grotendeels op bestaande blockchains. Ethereum is veruit de grootste speler met meer dan de helft van alle RWA waarde. Solana groeit snel met een aandeel van 6,3% en trok recent Mastercard en Western Union aan. XRP positioneert zich via het XRP Ledger voor internationale betalingen.

De Bitcoin koers staat op 25 maart rond $70.700 en profiteert indirect: Fink noemt BTC een bescherming tegen financiele onzekerheid. De Ethereum koers ligt rond $2.075 en kan het meest profiteren door het grote marktaandeel in tokenisatie. De XRP koers staat rond $1,42.

Wat kunnen beleggers verwachten van de markt?

De komende weken worden belangrijk. Het Congres werkt aan de CLARITY Act, een wet die duidelijkheid moet geven over de regels voor digitale effecten. Analisten verwachten dat goedkeuring de groei van tokenisatie verder kan versnellen.

Toch zijn er risico’s. Regelgeving kan vertragen en de markt blijft gevoelig voor macro economische onzekerheid. Tokenisatie is een trend voor de lange termijn, geen garantie op korte termijn winst.

Beleggen in crypto brengt risico’s met zich mee. Dit artikel is geen beleggingsadvies.