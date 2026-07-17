Bitcoin analist PlanB verwacht dat de Bitcoin koers waarschijnlijk nog niet klaar is met dalen. Volgens hem bodemt de munt pas onder de realized price van ongeveer $53.000, precies zoals in elke eerdere bearmarkt gebeurde. Toch houdt hij vast aan een langetermijndoel van $500.000.

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Wat is de realized price van Bitcoin?

De realized price is een rekensom die laat zien voor welke prijs alle Bitcoin gemiddeld voor het laatst van eigenaar wisselde. Data-bedrijf Glassnode zet die realized price momenteel op zo’n $53.000. Staat de Bitcoin koers daaronder, dan zit de gemiddelde bezitter op papier in de min.

Bitcoin handelt deze week rond de $63.000, dus nog ruim boven dat niveau. Maar analist PlanB, bekend van het Stock-to-Flow model, denkt dat de munt die grens toch nog gaat testen voordat een nieuwe stijging begint.

Zo verliep het in eerdere bearmarkten voor de Bitcoin koers

PlanB, met ruim 2 miljoen volgers op X, plaatste zijn waarschuwing in een tweet die duizenden likes kreeg. Hij schreef dat Bitcoin waarschijnlijk onder de realized price bodemt, “net als in elke eerdere bearmarkt”. Die vergelijking trekt hij met eerdere crashes, waarin de koers telkens onder dat gemiddelde aankoopniveau zakte voordat er weer een bodem kwam.

Bitcoin will likely bottom BELOW Realized Price (~$53k), just like it did in EVERY previous bear market. Right now the grey Realized Price line has been glued to the black 200-week Geometric MA line since 2023. What do you think: new low incoming or different this time?👇 pic.twitter.com/LUFUNLblV6 — PlanB (@100trillionUSD) June 25, 2026

Toch benadrukt de analist dat de piek van oktober 2025, rond de $126.000, volgens hem niet het hoogtepunt van deze cyclus was. Dat betekent dat een eventuele nieuwe daling in zijn ogen geen einde van de bullmarkt zou zijn, maar eerder een tussenstop. Wie zich afvraagt waarom de Bitcoin koers daalt terwijl analisten toch positief blijven, ziet hier het antwoord: korte dips passen volgens PlanB gewoon bij het patroon.

PlanB mikt nog steeds op $500.000 dankzij Stock-to-Flow

Ondanks de waarschuwing voor een crash blijft PlanB vasthouden aan zijn bekende Stock-to-Flow model. Dat model berekent de schaarste van Bitcoin door de bestaande voorraad te delen door de jaarlijkse productie, vergelijkbaar met hoe goud wordt gewaardeerd.

Volgens die berekening kan de Bitcoin koers verwachting richting 2026 tot 2028 uitkomen op gemiddeld $500.000, met een bandbreedte van $250.000 tot $1 miljoen. PlanB benadrukt dat zijn model geen exacte datums voorspelt, maar cycli koppelt aan de vierjaarlijkse halving. Critici wijzen er wel op dat eerdere Stock-to-Flow-voorspellingen niet altijd uitkwamen, dus lezers doen er verstandig aan dit als scenario te zien en niet als garantie.

Realized price nu: circa $53.000

Bitcoin koers nu: circa $63.000

PlanB’s doel 2026-2028: $250.000 tot $1 miljoen, gemiddeld $500.000

Beleggers kijken ondertussen naar Bitcoin Hyper

Terwijl analisten discussiëren over een mogelijke nieuwe bodem, zoeken sommige beleggers naar manieren om al vroeg in te stappen op nieuwe kansen. Een project dat daarbij regelmatig genoemd wordt is Bitcoin Hyper, een Layer 2-netwerk dat Bitcoin sneller en goedkoper moet maken door er staking, DeFi en apps aan toe te voegen.

De presale van $HYPER heeft inmiddels tientallen miljoenen dollars opgehaald en mikt op een beursnotering later dit jaar. Voor beleggers die geloven in een langetermijnstijging van Bitcoin, maar tussentijds naar extra groeikansen zoeken, is dit een van de presales die op dit moment de aandacht trekt.

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