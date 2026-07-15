De XRP koers beweegt al weken rond $1,07, maar op X klinkt een heel ander geluid. Twee bekende technische analisten zien juist nu kansen. Hun doelen lopen van $2,20 op korte termijn tot wel $300 op lange termijn. Hoeveel kan Ripple waard worden volgens hen?

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Crypto analist Egrag ziet diamantpatroon: eerst $1,50, daarna $2,20

Het Ripple nieuws wordt deze week vooral bepaald door Egrag Crypto. Deze crypto analist ziet op de maandgrafiek van XRP een groot diamantpatroon. Volgens hem zit de munt nu precies in het “bodemvenster” van dat patroon. Dat is het moment waarop de koers volgens zijn model een bodem kan zetten.

De eerste horde ligt bij $1,50. Sluit XRP een maand boven dat niveau, dan is het patroon volgens Egrag bevestigd en ligt de weg open naar $2,20. Daarna volgt een ladder van doelen: eerst $7, daarna $16, $36 en $80, met $183 tot $300 als hoogste punten. Die bedragen liggen ver boven de gemiddelde XRP koers verwachting voor dit jaar.

#XRP – The Diamond Pattern Is Entering Its Bottom Window 💎: This chart presents the entire structure:

▫️EMAs and SMAs

▫️Bullish and bearish crosses

▫️Key support and resistance levels

▫️Potential upside targets

▫️The diamond-pattern bottoming window Now pause for a moment.… pic.twitter.com/wmQMbouMCa — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) July 14, 2026

Belangrijk om te weten: voor $300 moet XRP bijna 300 keer zo veel waard worden. Egrag noemt zijn doelen dan ook een scenario voor de lange termijn, met april 2027 als eerste belangrijk meetpunt.

Mikybull Crypto: “Wat komt voor XRP wordt groots”

Ook Mikybull Crypto, een andere veelgevolgde crypto analist op X, is positief. Hij schrijft: “What is coming for XRP will be massive.” Zijn doel ligt met $5 een stuk lager dan dat van Egrag, maar dat is nog altijd bijna vijf keer de huidige prijs.

$XRP What is coming for XRP will be massive I love the pattern formation pic.twitter.com/T7ZIHRmtzJ — MikybullCrypto (@MikybullCrypto) July 14, 2026

Op voorspellingsmarkten krijgt dat scenario weinig steun. Daar schatten handelaren de kans dat XRP dit jaar $5 aantikt op zo’n 8 procent. De meeste verwachtingen voor 2026 liggen tussen de $3 en $4.

Hoeveel kan XRP waard worden vanaf $1,07?

Terug naar het heden. De XRP koers staat op woensdag 15 juli rond $1,07 en daalde het afgelopen jaar ruim 60 procent. De munt staat daarmee nog altijd hoog op lijstjes met beste altcoins, maar het verschil met de topprijzen is groot.

De belangrijkste steun ligt tussen $1,00 en $1,06. Zolang de koers daarboven blijft, is de schade beperkt. Aan de bovenkant ligt weerstand tussen $1,08 en $1,15, waar het 50-daags gemiddelde eerdere stijgingen afremde. Pas boven die zone komt de $1,50 van Egrag in beeld.

Hoeveel kan Ripple waard worden op korte termijn? Dat hangt vooral af van deze niveaus. Wie XRP kopen overweegt, kijkt dus eerst of de steun rond $1 het houdt. Zolang er geen groot Ripple nieuws verschijnt, blijft de koers waarschijnlijk tussen steun en weerstand bewegen.

Naast XRP kopen: handelaren kijken ook naar Bitcoin Hyper

Terwijl XRP wacht op een uitbraak, zoeken veel handelaren alvast verder. Een deel van hen kijkt naar Bitcoin Hyper ($HYPER), een van de snelst groeiende nieuwe cryptomunten van dit moment. Het project bouwt een Layer 2 op Bitcoin met de Solana Virtual Machine. Daardoor worden BTC transacties snel en goedkoop, en komen staking en DeFi naar Bitcoin.

De presale haalde al meer dan $32 miljoen op en kopers kunnen hun tokens direct staken. Net als bij de XRP koers verwachting geldt ook hier: hoge doelen zijn geen garantie. Wie eerst meer wil weten, kan de presale volgen via de officiële kanalen.

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