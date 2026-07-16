De XRP koers beweegt op donderdag 16 juli rond $1,11, na een herstel vanaf $1,07. Wij legden de actuele cijfers voor aan ChatGPT. De AI ziet ruimte voor een stijging richting $1,60, het doel dat ook analisten noemen.

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ChatGPT ziet XRP koers doorstijgen naar $1,60

We gaven ChatGPT de belangrijkste data: een koers rond $1,11, steun op $1,00, weerstand tussen $1,18 en $1,20 en een EMA rond $1,22. De crypto AI ziet daarin ruimte voor herstel. Zolang de steun op $1,00 blijft staan, acht het model een klim naar $1,40 tot $1,60 mogelijk in het derde kwartaal.

ChatGPT wijst vooral op het seizoen. XRP sloot juli zes jaar op rij hoger af en leverde in die maand gemiddeld zo’n 10 procent op. De XRP koers verwachting blijft daardoor positief, al noemt het model de zone rond $1,20 het grote obstakel. Pas na een doorbraak daar komt $1,60 echt in beeld.

De AI benadrukt dat dit een scenario is en geen zekerheid. Zakt de munt onder $1,00, dan vervalt de voorspelling en ligt een terugval richting $0,93 op de loer.

Steun op $1,00 en sterk juli seizoen

De technische situatie is in een paar regels samen te vatten:

Steun: $1,00 is de belangrijkste bodem, met een bredere zone tot $1,06.

$1,00 is de belangrijkste bodem, met een bredere zone tot $1,06. Weerstand: eerst $1,18 tot $1,20, daarna het 200-daags gemiddelde rond $1,45.

eerst $1,18 tot $1,20, daarna het 200-daags gemiddelde rond $1,45. Seizoen: juli leverde de afgelopen jaren gemiddeld zo’n 10 procent rendement op.

Er is meer positief Ripple nieuws. Amerikaanse spot XRP ETF’s noteerden negen weken op rij instroom, samen goed voor bijna 1,47 miljard dollar. Beleggers die inschatten welke crypto gaat stijgen, kijken deze week bovendien naar Washington. De Amerikaanse Senaat houdt op vrijdag 17 juli een hoorzitting over de CLARITY Act, een wet die duidelijke regels voor crypto moet brengen.

Wat gaat Ripple doen volgens analisten?

Menselijke analisten zijn voorzichtiger dan de crypto AI. Analist Crypto Patel waarschuwde op 14 juli dat XRP tegen zware weerstand aanloopt. Zolang de koers onder $1,12 blijft, ziet hij eerder een daling naar $1,058 of zelfs $1,00.

$XRP has rallied into a high-confluence HTF resistance after confirming a bearish market structure shift. Confluence:

▶️ Bearish Order Block (OB)

▶️ Fair Value Gap (FVG)

▶️ Breakdown retest As long as HTF holds below $1.12, the bearish setup remains intact. Targets: → $1.058… pic.twitter.com/AmDo3Dhih4 — Crypto Patel (@CryptoPatel) July 14, 2026

Toch zijn er ook optimisten. Hoeveel kan XRP waard worden dit jaar? De Britse bank Standard Chartered hanteert voor 2026 een koersdoel van $2,80. De XRP koers verwachting loopt dus flink uiteen. Wat gaat Ripple doen op korte termijn? De meeste analisten houden het simpel: boven $1,20 wordt $1,60 haalbaar, daaronder blijft het wachten. Vers Ripple nieuws, zoals de hoorzitting van vrijdag, kan daarbij het verschil maken.

XRP kopen of instappen bij Bitcoin Hyper?

Het optimisme rond XRP straalt af op nieuwe projecten. Veel beleggers die XRP kopen, kijken daarnaast naar Bitcoin Hyper. Dat project bouwt een snelle laag bovenop Bitcoin, waardoor transacties bijna direct en tegen lage kosten verlopen. Daarmee duikt de munt steeds vaker op in lijstjes met beste altcoins voor 2026.

De presale van $HYPER haalde al miljoenen dollars op. Kopers kunnen hun tokens tijdens de presale direct vastzetten voor extra rendement. Hoeveel kan XRP waard worden blijft de grote vraag, maar wie meer risico durft te nemen, kijkt ook naar dit soort jonge projecten.

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