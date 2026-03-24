Bitcoin voorspelling: $145.000 in oktober of november

Crypto analist Celal deelde op 21 maart 2026 via X zijn Bitcoin voorspelling. Volgens hem stijgt de Bitcoin koers naar een nieuw all-time high van $145.000 tussen oktober en november 2026. Zijn analyse is gebaseerd op de Relative Strength Index (RSI), die volgens hem richting de 90 punten zal klimmen. Dat zou een sterke overbought zone zijn die historisch samenvalt met grote Bitcoin rally’s.

De grafiek van Celal laat zien dat BTC mogelijk nu al een bodem vormt.

Wat gaat Bitcoin doen rond de $70.000?

De Bitcoin koers schommelt op 24 maart 2026 rond $70.500. Dat is ruim 44% onder het all-time high van $126.000 uit oktober 2025. De markt zit al vijf maanden op rij in het rood. Toch houdt BTC stand boven het 200-weeks voortschrijdend gemiddelde, dat rond $59.000 ligt. Dit niveau geldt historisch als sterke steun in bearmarkten.

De consolidatie rond $70.000 wordt versterkt door geopolitieke onrust. De spanningen tussen de VS, Israël en Iran drukken op risicovolle beleggingen. Olieprijzen stegen fors nadat Iran de Straat van Hormuz sloot, wat de inflatievrees aanwakkert. Analist Ali Martinez wijst daarnaast op een belangrijke zone tussen $65.636 en $70.685, waar 1,72 miljoen BTC is verhandeld. Pas boven $70.685 wordt een voortzetting van de Bitcoin rally bevestigd.

Waarom kijken beleggers naar de Bitcoin koers verwachting?

Ondanks de onzekerheid zijn er meerdere redenen voor optimisme:

Het 200-weeks gemiddelde biedt stevige steun rond $59.000

Bitcoin ETF’s trokken vorige week $767 miljoen aan instroom, de eerste vijfdaagse reeks van 2026

De dagelijkse uitgifte is sinds de halving van april 2024 gedaald naar 450 BTC per dag

JPMorgan noemt een koersdoel van $170.000 voor 2026

