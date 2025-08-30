De crypto wereld kreeg deze week opnieuw een stevige klap. Bitcoin zakt onder de grens van $110K en Ripple daalt met meer dan 5%. Voor veel handelaren voelt dit vertrouwd, want september staat bekend als een moeilijke maand. Het begrip ‘Redtember’ wordt opnieuw veel genoemd, waarbij beleggers zich zorgen maken over een herhaling van eerdere september correcties.

Redtember uitgelegd

Redtember verwijst naar een trend waarbij de Bitcoin koers en andere crypto coins vaak dalen in september. In het verleden zijn meerdere voorbeelden te vinden. In 2013 verloor Bitcoin bijna 15% in een paar weken. In 2017 ging het nog harder omlaag, met een crash van 40%. Ook in 2021 liet de markt rood zien met een daling van 25%. Dit jaar lijkt hetzelfde patroon terug te keren, alleen spelen nu ook nieuwe factoren mee.

XRP laat zien dat altcoins extra gevoelig zijn in deze periode. Ripple daalt meer dan 5% in korte tijd en staat onder druk van de bredere markt. Beleggers volgen de situatie, omdat september vaker een zwakke maand blijkt te zijn waarin onzekerheid overheerst.

De totale waarde van de crypto markt daalde met bijna 4% en staat rond $3.75 biljoen. Bitcoin zakt met meer dan 3% richting $108K. Ethereum leverde ook in en zit op $4,340. Ripple daalt met ruim 5% naar $2.83. Andere populaire munten deelden mee in de verliezen. Solana zakte terug naar $205, Dogecoin verloor meer dan 4% en Cardano daalde naar $0.82.

Deze brede daling maakt duidelijk dat de huidige crypto crash niet alleen om Bitcoin draait. Ook de altcoin markt wordt hard geraakt, wat de onrust vergroot.

Waarom dit jaar anders voelt

Wat deze Redtember extra bijzonder maakt, is de combinatie van factoren. Er is onzekerheid door beslissingen bij de Amerikaanse centrale bank, de liquiditeit op de markt neemt af en er spelen geopolitieke spanningen mee. Het vertrek van Fed gouverneur Lisa Cook droeg al bij aan nervositeit, terwijl nieuwe inflatiecijfers later deze week mogelijk extra druk zetten.

Als inflatie hoger uitkomt dan verwacht, waarschuwen analisten voor nog grotere dalingen. Bitcoin zou dan nog 10 tot 20% kunnen verliezen, terwijl alt coins als Ripple zelfs 30 tot 50% onderuit zouden kunnen gaan. Voor veel handelaren klinkt dat zorgwekkend, maar er zijn ook beleggers die juist kansen zien om de beste altcoins te kopen in deze periodes.

Belangrijke niveaus Bitcoin en XRP koers

Belangrijke zones om in de gaten te houden zijn $108K en $100K voor Bitcoin. De eerste grens wordt gezien als kortetermijn steun. Als die wegvalt, komt $100K snel in beeld als een psychologisch belangrijke lijn. Voor Ripple is $2.80 belangrijk. Blijft de koers daaronder, dan groeit de kans op een daling naar $2.50.

Veel handelaren volgen deze niveaus van dichtbij. Of ze standhouden, bepaalt of de markt tijdelijk kan herstellen of dat er een nieuwe bear fase aankomt.

Hoewel de huidige situatie negatief oogt, zijn er ook optimistische geluiden. Eerdere september dalingen werden vaak gevolgd door een sterk herstel in het laatste kwartaal. Als Bitcoin standhoudt rond $100K en later herstelt, kan er nog steeds ruimte zijn voor een nieuwe opleving. Voor Ripple en andere altcoins geldt hetzelfde, als volumes en vertrouwen terugkeren.

Voor beleggers betekent dit dat geduld belangrijk blijft. De komende weken kunnen extra beweeglijk worden, maar net als in eerdere periodes kan dat de basis leggen voor een krachtiger slot van het jaar.

Een nieuwe speler duikt op met grote kansen

De gebeurtenissen van deze maand maken duidelijk dat de markt nog steeds last heeft van volatiliteit. Snelheid, lage kosten en schaalbaarheid zijn belangrijker dan ooit.

Hyper combineert betaalverkeer, meme coins en dApps met een focus op efficiëntie. Beleggers die op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden kijken naar projecten die innovatie koppelen aan praktische toepassingen. Met staking rewards die oplopen tot 87% en een presale die nu live is, positioneert Hyper zich als een kansrijke speler.

De huidige crypto crash toont dat grote coins gevoelig zijn voor correcties, maar tegelijk laat het zien dat er ruimte is voor oplossingen die de markt vooruit helpen. Bitcoin Hyper speelt hier slim op in en wil uitgroeien tot de snelste en meest schaalbare laag voor Bitcoin. Voor wie verder kijkt dan de korte termijn, kan dit project interessant zijn als bouwsteen voor de toekomst van crypto.

