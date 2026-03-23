De crypto markt staat onder druk. De Fear & Greed Index daalde op 23 maart 2026 naar een stand van 8 op een schaal van 100. Dat valt in de categorie “extreme angst”. De index meet het marktsentiment op basis van factoren als prijsvolatiliteit, handelsvolume en activiteit op sociale media.

De markt bevindt zich daarmee al ongeveer 65 dagen onafgebroken in het angstgebied (onder de 25). Zo’n lange periode kwam sinds de lancering van de index in 2018 slechts twee keer eerder voor. De Bitcoin koers schommelt rond de $68.000 — ruim 46% onder de piek van $126.000 uit oktober 2025.

Crypto crash: vergelijking met historische bodems

De huidige stand is vergelijkbaar met eerdere periodes van extreme angst op de markt:

Maart 2020 (COVID crash): de index zakte naar 8

de index zakte naar 8 November 2022 (FTX implosie): de index bereikte 10

de index bereikte 10 Juni 2022 (Terra/Luna crash): de index daalde naar 6

de index daalde naar 6 Februari 2026: de index vestigde een nieuw dieptepunt op 5

Volgens data van Glassnode leverde het kopen van Bitcoin in periodes van extreme angst (onder 15) een gemiddeld rendement van +38% op over 90 dagen. In ongeveer 80% van de gevallen was het 90 daags rendement positief. Beleggers die welke crypto kopen overwegen, vinden in deze data mogelijk een handvat.

Wat gaat crypto doen? Signalen uit de markt

Ondanks het negatieve sentiment zijn er ook opvallende signalen. Whales (grote beleggers) kochten in de afgelopen 30 dagen naar schatting 270.000 BTC ter waarde van ongeveer $23 miljard. Dat is de grootste netto aankoop in meer dan 13 jaar. Ook stroomt er nog steeds geld naar Bitcoin ETF’s: de gecumuleerde instroom sinds lancering bedraagt inmiddels ruim $1,24 miljard.

Toch zijn er risico’s. Het conflict in het Midden-Oosten stuwt de olieprijs omhoog, wat de verwachting van renteverlagingen verlaagt. Een strak monetair beleid remt doorgaans de crypto verwachting. Wie nu overweegt te handelen kan bekijken welke crypto exchanges het beste passen.

Crypto verwachting: analist ziet koopmoment naderen

Als Coinspeaker analist zie ik de huidige extreme angst als een potentieel keerpunt. Historisch gezien zijn periodes waarin de index langer dan 60 dagen onder de 25 blijft, gevolgd door sterke herstelbewegingen. Dat maakt de situatie van vandaag vergelijkbaar met het crypto nieuws rond COVID in 2020, toen de markt na de bodem sterk herstelde.

Dat betekent niet dat de bodem er per definitie in zit. De geopolitieke situatie en het rentebeleid blijven onzekere factoren. Maar voor beleggers met een langere horizon biedt extreme angst historisch gezien vaker een koopkans dan een reden tot paniek. Wie wil uitzoeken welke crypto gaat stijgen doet er goed aan nu de markt nauwlettend te volgen.

Disclaimer: dit artikel is geen beleggingsadvies. Doe altijd zelf onderzoek voordat je investeert.