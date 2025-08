Berichten over een nieuw crypto verbod in China hebben gezorgd voor een flinke opschudding op de crypto markt. Social media werd overspoeld met paniekreacties, koersdalingen en het bekende gevoel van FUD (Fear, Uncertainty, Doubt). Maar wat bleek? Het ging helemaal niet om een nieuw beleid. Het nieuws was afkomstig van een oud Reuters artikel uit 2021 dat verkeerd werd gepresenteerd als actueel. Nu de lucht is opgeklaard en de markt stabiliseert, rijst de vraag: kan deze snelle rebound het begin zijn van een nieuwe crypto bull run?

Geen nieuw China verbod in 2025

De verwarring ontstond door een screenshot van een oud Reuters artikel uit september 2021, waarin het toenmalige verbod op crypto trading en mining in China werd besproken. Het artikel werd zonder context opnieuw gedeeld met suggestieve teksten als “breaking news”, waardoor veel traders dachten dat er een nieuw nationaal verbod was afgekondigd.

Meerdere analisten en media hebben bevestigd dat er in 2025 geen nieuwe maatregelen of aankondigingen zijn gedaan door Chinese toezichthouders. Noch de People’s Bank of China, noch staatsmedia hebben uitspraken gedaan over aanvullende verboden. De marktreactie blijkt dus gebaseerd op pure desinformatie.

🚨 WARNING: False reports are circulating claiming that China has issued a new ban on cryptocurrency. China has not made any recent announcements regarding crypto regulations. China banned Bitcoin and other cryptocurrencies back in 2021, and that policy remains unchanged. pic.twitter.com/6jiasBWEea — Bitcoin Junkies (@BTCjunkies) August 3, 2025

Hoewel het gerucht kortstondig paniek veroorzaakte, lijkt de impact op de bredere cryptomarkt mee te vallen. Grote altcoins zoals Ethereum, XRP en Solana maakten binnen 48 uur een stevig herstel door, en ook Bitcoin wist de verliezen grotendeels weg te werken. Deze veerkracht wijst erop dat het sentiment onder investeerders sterker is dan in eerdere correcties.

Een opvallende ontwikkeling is dat veel langetermijninvesteerders de dip hebben benut als koopmoment. On-chain data toont aan dat er juist tijdens de dip extra BTC is geaccumuleerd. Dit is typisch gedrag tijdens de aanloop naar een crypto bull run. Sterke traders kopen in paniekmomenten, terwijl zwakkere spelers verkopen.

Sentiment draait om

Het feit dat de desinformatie snel ontkracht werd, zorgt voor extra vertrouwen in de markt. Influencers, analisten en platforms zoals Cointelegraph en Decrypt deden er alles aan om de bron van het nieuws te verifiëren, en dat wierp zijn vruchten af. De snelheid waarmee het nepnieuws is weerlegd, gaf traders het signaal dat er geen fundamentele dreiging was.

Bovendien zien we in de markt een duidelijke rotatie van angst naar hoop. De Fear & Greed Index ging binnen enkele dagen terug naar “Neutral”, en ook het handelsvolume op centrale exchanges nam weer toe. De rust keert terug, en dat opent de deur voor een nieuwe opwaartse fase.

Komt er een volgende crypto bull run?

Hoewel het te vroeg is om met zekerheid te zeggen of de bull run is begonnen, zijn de fundamenten aanwezig. De macro-economische omstandigheden zijn gunstiger dan een jaar geleden, met afnemende inflatie in de VS en groeiende interesse in crypto vanuit institutionele hoek. Ook de ETF markt speelt hierin een rol, met meerdere goedkeuringen voor spot Bitcoin en Ethereum ETF’s komt er meer gereguleerd kapitaal richting de markt.

Historisch gezien zijn periodes van paniek (gevolgd door snel herstel) vaak de bodem van grotere cycli. Als dit patroon zich herhaalt, zou de valse China ban wel eens het kantelpunt kunnen zijn dat het vertrouwen herstelt en het startsein geeft voor een nieuwe crypto bull run.

