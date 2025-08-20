De crypto markt kreeg vannacht opnieuw een harde klap. Terwijl er juist positief nieuws kwam rond het SEC Project Crypto en de Ripple settlement, volgde er een scherpe daling. In totaal zijn er voor meer dan $530 miljoen aan posities geliquideerd. Dit zet druk op de crypto koersen en voedt de onzekerheid over de korte termijn crypto verwachting.

Crypto crash ondanks positief nieuws

Normaal gesproken reageert de markt opgelucht op duidelijkheid vanuit toezichthouders. Het nieuwe SEC project moet crypto bedrijven juist meer ruimte geven om te innoveren. Ook het akkoord rond Ripple leek een einde te maken aan jarenlange juridische onzekerheid. Toch kozen handelaren massaal voor de uitgang.

We must craft a framework that future proofs the crypto markets against regulatory mischief. I look forward to working with my counterparts across the Administration and Congress to get the job done. — Paul Atkins (@SECPaulSAtkins) August 19, 2025

De verklaring zit vooral in de enorme hefboom posities die in korte tijd onderuit gingen. De liquidaties troffen vooral longposities. Dat geeft aan dat veel handelaren te optimistisch waren en zich stuk liepen toen de koers plotseling daalde. In plaats van herstel zorgde dit voor een kettingreactie die de daling verder versnelde. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met de crypto’s die gaan stijgen.

$530 miljoen aan liquidaties crypto markt

Volgens data van meerdere platforms ging het in totaal om $530 miljoen aan posities die gedwongen werden gesloten. Het grootste deel daarvan kwam van long traders die speculeerden op een stijging van de crypto koersen. Toen die uitbleef, volgden automatische sluitingen van hun posities.

ETH DOWNSIDE LIQUIDITY HAS BEEN TAKEN OUT. THERE ARE BILLIONS IN SHORT LIQUIDATIONS SITTING BETWEEN $4.2K-$4.6K LEVEL NOW. ANOTHER ROUND OF SHORT-SQUEEZE COMING? pic.twitter.com/S9my9qivan — Max Crypto (@MaxCryptoxx) August 20, 2025

Dit mechanisme vergroot de neerwaartse druk in de markt. Elke liquidatie zorgt voor extra verkooporders, waardoor de daling wordt versterkt. Precies dat zagen we gebeuren: binnen enkele uren verdampte een groot deel van de recente winst die de crypto markt had opgebouwd.

Impact op de crypto verwachting

De vraag is nu wat dit betekent voor de komende weken. Enerzijds kan zo’n schoonmaakbeurt ruimte geven voor een nieuw herstel. Zolang er overmatig veel hefboomposities uit de markt zijn, kan de koers rustiger bewegen.

Anderzijds is het vertrouwen van handelaren opnieuw een flinke klap toegebracht. Zeker kleine investeerders zien de term “crypto crash” weer voorbij komen, wat angst en terughoudendheid voedt. Dat kan zorgen voor een periode van lagere volumes en extra volatiliteit.

Technische signalen bevestigen zwakte

Technische indicatoren geven aan dat het momentum nog altijd zwak is. De Relative Strength Index (RSI) is teruggezakt naar 39 en toont geen overtuigende koopkracht. De MACD, die kruisingen in trend aangeeft, is opnieuw gedraaid richting bearish terrein, maar lijkt nu weer een ommekeer te maken.

Ook de Bollinger Bands laten zien dat de volatiliteit hoog blijft. Dat betekent dat de kans groot is dat de crypto koersen nog even onrustig blijven bewegen, met risico op verdere dalingen als de steunzones breken.

Positieve ontwikkelingen blijven ondergesneeuwd

Wat opvallend blijft, is dat de markt het positieve nieuws nauwelijks meeneemt. Project Crypto van de SEC wordt door veel experts gezien als een fundamentele koerswijziging in de VS. Waar de toezichthouder eerder bekend stond om harde handhaving, wil men nu ruimte creëren voor innovatie.

🚨RUMORS: The court will approve the appeals this week! The SEC v. RIPPLE case will finally be HISTORY! #XRP pic.twitter.com/1Uwlr2nimc — JackTheRippler ©️ (@RippleXrpie) August 18, 2025

Ook de Ripple settlement neemt een belangrijke onzekerheid weg. XRP werd jarenlang gezien als testcase voor hoe ver de SEC kan gaan met crypto projecten. Met dit akkoord komt er eindelijk meer duidelijkheid voor de hele sector. Toch was het sentiment in de markt niet in staat om daarvan te profiteren.

Crypto markt in fase van herpositionering

Het lijkt erop dat de crypto markt zich nu in een fase van herpositionering bevindt. Grote spelers nemen winst en verkleinen risico’s. Tegelijkertijd worden kleinere beleggers hard geraakt door de liquidaties. Hierdoor ontstaat een situatie waarin de markt eerst opnieuw evenwicht moet vinden voordat er weer ruimte komt voor een stabiel herstel.

Belangrijk daarbij is hoe de Bitcoin koers zich houdt. Vaak geldt dat als de grootste munt stabiliseert de altcoins sneller volgen. Voorlopig blijft het echter onzeker of de markt de schrik snel te boven komt.

Crash door liquidaties overschaduwt positief nieuws

De crypto crash laat zien hoe kwetsbaar de markt blijft. Ondanks positieve ontwikkelingen bij de SEC en Ripple, was de impact van $530 miljoen aan liquidaties bepalend. Voor de crypto verwachting betekent dit dat de komende weken volatiel blijven.

Zolang de liquidaties wegebben, kan er ruimte ontstaan voor een herstel van de crypto koersen. Maar de kans is groot dat beleggers voorlopig voorzichtig blijven. De crypto markt zal eerst moeten bewijzen dat de fundamenten sterker zijn dan de angst die nu de overhand heeft.

