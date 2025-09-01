De crypto markt blijft onrustig bewegen, maar juist in die volatiliteit zien analisten tekenen van een nieuw hoofdstuk. Verschillende cijfers wijzen erop dat de aandacht langzaam verschuift van Bitcoin naar altcoins. Wie de data van de afgelopen weken naast elkaar legt, ziet dat de kans op een altseason steeds groter wordt. Voor iedereen die zich afvraagt wat crypto gaat doen, lijken de antwoorden deze maand bijzonder interessant.

Handel op decentrale exchanges schiet omhoog

Een opvallende ontwikkeling is het handelsvolume op decentrale exchanges. Uit de cijfers van DefiLlama blijkt dat Ethereum DEX’s in augustus meer dan $140 miljard aan volume draaiden. Daarmee werd het record uit 2021 flink verbroken. Ondanks alle koersschommelingen zijn traders dus actiever dan ooit binnen DeFi.

Het grootste deel lag bij Uniswap, dat alleen al $76,5 miljard verwerkte. Dat is niet zomaar een statistiek. Het laat zien dat handelaren niet terugschrikken voor risico, maar juist meer vertrouwen leggen in protocollen buiten de grote gecentraliseerde exchanges. Voor altcoins betekent dit nieuwe kansen, want veel kleinere tokens verschijnen eerst op DeFi platforms voordat ze door de grote spelers worden opgepikt.

Bitcoin verliest terrein en dat verandert alles

Naast de liquiditeit is ook de dominantie van Bitcoin een belangrijke graadmeter. De laatste weken is die gedaald. BTC verloor ongeveer 6% in waarde, terwijl Ethereum juist 22% winst liet zien. Dit verschil maakt duidelijk dat beleggers hun focus verleggen.

Wanneer de dominantie van Bitcoin afneemt, gaat historisch gezien meer kapitaal richting alternatieve projecten. Het is een teken dat vaak voorafgaat aan een altseason. In plaats van enkel de marktleider te volgen, zoeken investeerders naar de beste altcoins die in de komende maanden extra rendement kunnen opleveren.

De altseason index, die meet hoeveel beter altcoins presteren ten opzichte van Bitcoin, steeg in twee maanden tijd van 24 naar 58. Het is nog geen echte altseason, maar de beweging is onmiskenbaar. Hoe dichter de index bij 75 komt, hoe sterker het signaal dat altcoins de overhand nemen.

Samen met de records in DEX volume en de dalende Bitcoin dominantie schetst dit een beeld waarin altcoins de komende weken centraal kunnen komen te staan. Zeker als macro-economische schokken uitblijven, ligt de weg open voor een periode die doet denken aan de altseason van 2021.

De belangrijkste weken van 2025

September staat bekend als een maand waarin vaak beslissingen vallen voor de bredere markt. Nu Ethereum sterker uit de zomer is gekomen en er een nieuwe golf liquiditeit in DeFi zichtbaar is, kijken analisten gespannen naar de komende weken.

Blijft de altseason index oplopen en zakt de dominantie van Bitcoin verder weg, dan kan er een flinke kapitaalstroom richting altcoins volgen. Het zou zorgen voor koersstijgingen die in korte tijd hoge rendementen opleveren, al blijft het risico op scherpe correcties aanwezig. Voor beleggers die zich afvragen welke crypto gaat stijgen, lijkt de kans groot dat altcoins in september het voortouw nemen.

Wat dit scenario versterkt is de rol van institutioneel geld. Grote spelers, die vorig jaar nog voorzichtig waren, stappen steeds vaker in DeFi. Hun aanwezigheid betekent meer liquiditeit, maar ook meer stabiliteit. Voor altcoins is dit een belangrijke motor, omdat veel projecten afhankelijk zijn van een continue instroom van kapitaal.

De verwachting is dat dit extra momentum kan geven aan projecten buiten Bitcoin en Ethereum. Vooral tokens met een duidelijk gebruiksdoel en sterke community zouden daarvan kunnen profiteren.

