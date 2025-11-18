De cryptomarkt is in zes weken tijd $1,1 biljoen kwijtgeraakt, waardoor bitcoin en altcoins hard zijn gedaald. Door gebroken steunniveaus, uitstroom uit ETF’s en weinig liquiditeit veranderde een kleine dip snel in een grote verkoopgolf. Toch denken sommige analisten dat dit geen nieuwe bear market hoeft te zijn, maar juist een moment waarop sterke investeerders rustig blijven bijkopen.

Liquiditeit op crypto markt verdwijnt terwijl macro druk toeneemt

Sinds 6 oktober hebben vooral de grotere munten terrein verloren. Bitcoin zakte onder een belangrijk technisch niveau dat vaak als steunpunt wordt gezien voor investeerders die lange tijd vasthouden. Ook ether kreeg te maken met zwakte, terwijl spot-ETF’s voor het eerst sinds lange tijd weer forse uitstroom lieten zien. Volgens de zogeheten “Bull Theory” is dit vooral het gevolg van een liquiditeitsprobleem. Niet omdat crypto zijn aantrekkingskracht verliest, maar omdat er simpelweg minder kapitaal beschikbaar is om neerwaartse bewegingen op te vangen.

Dat komt vooral door het beleid van de Federal Reserve. Zolang de rente hoog blijft, verschuiven grote investeerders liever naar veilige assets. Crypto hoort daar niet bij, waardoor de markt extra kwetsbaar is. De dalingen van de afgelopen weken lijken daardoor meer te maken te hebben met een tekort aan kopers dan met paniek. Kleine verschuivingen in kapitaal veroorzaken grote schommelingen, iets wat vaker gebeurt bij beperkte liquiditeit.

Wat gaat crypto doen na deze crypto crash?

Toch zijn er ook duidelijke signalen dat niet iedereen wegloopt. Whales (grote wallets die duizenden bitcoins beheren) breiden hun posities juist uit, precies op de niveaus die in eerdere crashes vaak de bodem markeerden. Ook El Salvador kocht opnieuw bitcoin bij, wat past in het patroon waarbij sommige partijen juist actief worden wanneer het sentiment het negatiefst is.

Daarnaast ligt de productieprijs van bitcoin volgens analisten rond de 94.000 dollar. Grote banken gebruiken dat cijfer al jaren als een soort ondergrens. De markt heeft dat niveau kort getest, maar niet overtuigend gebroken. Daardoor denken sommige analisten dat de daling mogelijk niet veel dieper gaat.

Ook wijzen marktkenners erop dat deze fase lijkt op eerdere momenten waarop oude investeerders langzaam winst nemen en nieuwe spelers de markt betreden. Tijdens zulke periodes beweegt bitcoin vaak zijwaarts en wisselen sterke en zwakke handen elkaar af. Dit gebeurde ook in eerdere jaren, vlak voordat er weer een nieuwe trend ontstond.

Crypto nieuws: Institutionele uitstroom en het effect op vertrouwen

De uitstroom uit bitcoin- en ether-ETF’s blijft een belangrijk aandachtspunt. Binnen korte tijd verdween er veel kapitaal, wat laat zien dat grote beleggers voorzichtig blijven. Toch blijft de langetermijnvisie positief. Analisten koppelen de bitcoin verwachting steeds vaker aan grotere trends, zoals mogelijke renteverlagingen, betere liquiditeit en de toenemende rol van crypto binnen traditionele markten.

Ook in eerdere cycli gebeurde het vaker dat de markt hard daalde voordat grote investeerders weer instapten. Vaak bleek achteraf dat dit soort momenten juist kansen boden voor investeerders die door het negatieve sentiment heen konden kijken.

Alternatieve kansen tijdens crypto bear markt

In deze onzekere markt kijken sommige handelaren steeds meer naar projecten die meer stabiliteit en eenvoud bieden. Best Wallet (BEST) is zo’n project dat daardoor extra aandacht krijgt. De wallet ondersteunt meerdere blockchains en werkt als een centrale plek waar gebruikers eenvoudig dApps kunnen gebruiken, transacties kunnen uitvoeren en digitale activa kunnen beheren. Omdat alles in één omgeving gebeurt, wordt de drempel voor nieuwe gebruikers lager en ontstaat er een duidelijke structuur in het platform.

De groeiende community speelt daarbij een grote rol. Gebruikers delen inzichten en strategieën, waardoor er een gevoel van betrokkenheid ontstaat dat vaak in vroege fases van projecten te zien is. Dat maakt Best Wallet interessant voor een deel van de markt, zeker nu veel traders zoeken naar projecten met een stevig fundament die kunnen profiteren zodra het sentiment weer opklaart.

Historisch gezien bleken dit soort crashes vaak de beste koopmomenten: geldt dat nu ook?

