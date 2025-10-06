Oktober zou weleens een maand kunnen worden die bol staat van het crypto nieuws. Nu is het nog de Bitcoin koers die met een nieuwe ATH de show steelt, maar later deze maand gaan de spotlights op de grootste altcoins. Een wervelstorm aan crypto ETF goedkeuring staat ons te wachten, waaronder een Solana, XRP en Cardano ETF. Wat gaat crypto doen?

Crypto ETFs gaan nieuws oktober beheersen

Het crypto nieuws van oktober staat vooralsnog in het teken van de Bitcoin koers, die op $125.506 een nieuwe all-time high neer wist te zetten. Gezien de bullish prestaties die de grote token in oktober doorgaans levert, verheugen veel traders zich nu al op verdere stijgingen.

Halverwege deze maand zullen ETFs echter het dominante crypto nieuws gaan vormen, zo is de verwachting van veel experts en analisten. Er staan verschillende definitieve deadlines voor de goedkeuring van Amerikaanse spot crypto ETFs op de kalender.

Op 18 oktober zal de Amerikaanse beurswaakhond SEC een definitief oordeel moeten geven over een Grayscale XRP ETF, gevolgd door een XRP ETF aanvraag van 21 shares (19 oktober) en een Bitwise aanvraag op de 20e.

🚨 XRP SPOT ETF TRACKER 🚨 📅 OCTOBER WILL BE HISTORIC: 🔹 Grayscale — OCT 18

🔹 21Shares — OCT 19

🔹 Bitwise — OCT 20

🔹 Canary Capital — OCT 23

🔹 WisdomTree — OCT 24

🔹 Franklin Templeton — OCT 25

🔹 CoinShares — OCT 25 🔥 $XRP Are you ready? 🤔 pic.twitter.com/PrNW0GevU4 — John Squire (@TheCryptoSquire) September 26, 2025

Vermoed wordt dat de SEC alle gelijksoortige producten (bijvoorbeeld alle XRP ETFs) op de datum van de eerste deadline (18 oktober) goed zal keuren. Dit deed het eerder immers ook met Ethereum en Bitcoin crypto ETF aanvragen.

Naast deze XRP ETF producten staan ook verschillende Solana ETF en Cardano ETF producten klaar voor een (eventuele) goedkeuring in oktober. In totaal moet de beurswaakhond 16 belangrijke crypto ETF beslissingen nemen.

Waarom is dit belangrijk crypto nieuws?

Met een crypto ETF stap je op een traditionele beurs in op de koers van een token (of tokens) zonder dat je deze zelf in bezit hebt. De vermogensbeheerder, waar je de crypto ETF van koopt, zorgt voor een 1:1 dekking met de waarde van het achterliggende product, bijvoorbeeld Ripple, Solana of Cardano.

Een goedkeuring van een crypto ETF is belangrijk crypto nieuws, aangezien veel traditionele (institutionele) investeerders dankzij dergelijke producten toegang krijgen tot de cryptowereld en er zodoende veel nieuw geld richting de digitale investeringen groeit. Bitcoin en Ethereum ETFs waren goed voor een instroom van miljarden.

Belangrijk is echter ook het feit dat een crypto ETF goedkeuring de legale status en betrouwbaarheid van een token benadrukt.

WOW. The SEC has approved Generic Listing Standards for "Commodity Based Trust Shares" aka includes crypto ETPs. This is the crypto ETP framework we've been waiting for. Get ready for a wave of spot crypto ETP launches in coming weeks and months. pic.twitter.com/xDKCuj41mc — James Seyffart (@JSeyff) September 17, 2025

Na oktober hoeven we trouwens geen uitgebreide crypto ETF aanvraagprocedures meer te verwachten. De SEC keurde op 17 september namelijk een ‘generic listing standard’ goed. Dit wil zeggen dat er een lijst met eisen vastgesteld is waar een aanvraag aan moet voldoen, en dat nieuwe crypto ETFs dus niet langer stuk voor stuk goedgekeurd dienen te worden.

Wat gaat crypto doen?

Volgens Bloomberg analist Eric Balchunas is de kans op goedkeuringen van zowel XRP ETFs als Cardano en Solana ETFs inmiddels min of meer 100%. Hij roept zijn volgers op X dan ook op om zich klaar te maken voor de goedkeuring: ‘The baby could come any day’.

Honestly the odds are really 100% now. Generic listing standards make the 19b-4s and their “clock” meaningless. That just leaves the S-1s waiting for formal green light from Corp Finance. And they just submitted amendment #4 for Solana. The baby could come any day. Be ready. https://t.co/5JtfTm82Wi — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 29, 2025

Waar het crypto nieuws zich momenteel vooral richt op de Bitcoin koers verwachting, is dat naar waarschijnlijk al over enkele dagen anders. Traders die nu met Bitcoin winst maken zullen hun rendementen herinvesteren in grotere altcoins. Dit proces wordt kapitaalrotatie genoemd, en komt vaker voor na een forse stijging bij de Bitcoin koers.

Het feit dat achter de coulissen Solana ETFs, XRP ETFs en Cardano ETF zich opmaken voor een spetterende entree zorgt ervoor dat veel investeerders nu al instappen bij deze tokens. Het effect van een goedkeuring kan dermate bullish zijn, dat er mogelijk een all-out altcoin season zal ontstaan.

De eerder genoemde grote altcoins zullen in deze periode flink in koers stijgen, maar de echte klappers mogen verwacht worden bij nieuwe cryptomunten met een lage marktkapitalisatie: dit is immers de volgende halte van het kapitaalrotatiesysteem.

Profiteert Bitcoin Hyper van crypto nieuws?

Een token die in deze laatste fase de potentie lijkt te hebben om flink in waarde te stijgen is Bitcoin Hyper. Dit is een geheel nieuwe cryptomunt, die momenteel nog in de presale zit. De potentie van de token zit ‘m in het gebruik van een viraal gaande Pepe meme, maar bovenal in de functie van het platform.

Bitcoin Hyper heeft namelijk het doel om de Bitcoin blockchain sneller en schaalbaarder te maken, met behulp van een handige Layer 2 bridge tussen Bitcoin en de Solana Virtual Machine. Hierdoor kun je Bitcoin razendsnel en tegen lagere kosten traden. Deze mogelijkheid trekt zowel institutionele investeerders als ‘hobbymatige’ traders naar het nieuwe platform.

Een verbetering van Bitcoin is noodzakelijk om in de toekomst relevant te blijven. Het netwerk van de grootste token is technologisch immers voorbijgestoken door vrijwel alle concurrenten. Met slechts 3,3 tot 7 transacties per seconde kan het huidige Bitcoin op de lange termijn niet relevant blijven.

De komst van Bitcoin Hyper is dus een absolute noodzaak voor de toekomst van de crypto industrie. Traders die zich hiervan bewust zijn hebben al massaal ingekocht: in korte tijd werd $21,7 miljoen opgehaald voor dit project. Alleen tijdens de presale kun je $HYPER voor een vaste prijs kopen: investeer dus snel voordat het te laat is.

Nu naar de Bitcoin Hyper presale