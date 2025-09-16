PayPal heeft de crypto markt opnieuw in beweging gebracht. Het betaalbedrijf maakte bekend dat Bitcoin en Ethereum binnenkort beschikbaar zijn binnen PayPal Links, een nieuw systeem voor peer-to-peer betalingen. Daarmee krijgt een enorm publiek van ruim 400 miljoen gebruikers toegang tot crypto in een vorm die simpel en vertrouwd aanvoelt. Het is een ontwikkeling die de grens tussen traditionele betalingen en digitale valuta verder doet vervagen.

Van PayPal Me naar PayPal Links

Het idee achter PayPal Links lijkt eenvoudig, maar de impact kan groot zijn. Waar PayPal Me vooral draaide om een vaste link naar je profiel, draait het nieuwe systeem om concrete transacties. Een gebruiker vult een bedrag in, maakt een unieke link aan en deelt die met een vriend, collega of klant. De ontvanger klikt, rondt af in de app en het geld staat direct klaar.

Wat dit vernieuwend maakt, is de koppeling met crypto. Gebruikers kunnen straks niet alleen dollars of euro’s versturen, maar ook Bitcoin, Ethereum en PYUSD, de stablecoin van PayPal zelf. Ongebruikte links verlopen automatisch na tien dagen, waardoor de controle bij de verzender blijft.

Crypto betalingen zijn tot nu toe vaak lastig. Een wallet downloaden, adressen kopiëren en zorgen dat je geen fout maakt. Voor veel mensen is dat reden genoeg om het links te laten liggen. Door crypto te koppelen aan een app die ze al kennen, maakt PayPal de stap plotseling klein.

Bitcoin en Ethereum krijgen hierdoor een andere rol. Niet alleen meer een investering of speculatief bezit, maar ook een betaalmiddel voor dagelijkse betalingen. Denk aan het terugbetalen van een lunch, een tweedehands aankoop of een freelance klus. Precies dat is waar de belofte van crypto altijd om draaide. Snel, wereldwijd en zonder onnodige tussenstappen.

Impact op Bitcoin en Ethereum

De verwachting is dat de integratie invloed gaat hebben op de vraag naar de twee grootste coins. Meer gebruik leidt meestal tot meer vraag en kan zo op termijn de waarde ondersteunen. Voor investeerders die wachten op signalen van brede adoptie, is dit een belangrijk moment.

Bitcoin wordt vaak gezien als digitaal goud, terwijl Ethereum de motor is achter DeFi en slimme contracten. Toch zijn beide coins al jaren in discussie over hun echte nut in het dagelijks leven. Door de koppeling met PayPal komt dat nut plots dichterbij.

De rol van PYUSD

Naast de grote namen geeft PayPal ook ruimte aan PYUSD. Deze stablecoin is direct gekoppeld aan de dollar en bedoeld om betalingen stabiel en snel te houden. Daarmee spreekt het bedrijf zowel ervaren crypto gebruikers aan als mensen die gewoon een veilige betaaloptie zoeken.

Het combineren van een stabiele token met volatiele coins is slim. Wie geen risico wil lopen, kan voor PYUSD kiezen, terwijl anderen de vrijheid hebben om Bitcoin of Ethereum te gebruiken. Zo ontstaat een ecosysteem dat breed inzetbaar is.

De stap van PayPal wordt gezien als een doorbraak voor crypto adoptie. Het bedrijf is wereldwijd actief en heeft een reputatie als betrouwbare betaalpartner. Voor gebruikers die tot nu toe aarzelden om crypto te proberen, verlaagt dit de drempel aanzienlijk.

Tegelijk zet het druk op concurrenten. Bedrijven als Apple Pay en Google Pay zullen de ontwikkelingen gaan volgen. Als PayPal laat zien dat crypto betalingen aanslaan, is het een kwestie van tijd voordat anderen volgen. Dat kan leiden tot een bredere golf van mainstream adoptie.

Hoe ziet de rest van 2025 eruit?

De komende maanden zullen laten zien hoe groot de impact is. In de VS wordt de functie als eerste uitgerold, waarna landen als het VK en Italië volgen. Het lijkt erop dat PayPal mikt op een snelle uitrol in meerdere markten.

Voor Bitcoin en Ethereum betekent dit dat hun rol als dagelijks betaalmiddel concreter wordt. Jongere generaties, die al vertrouwd zijn met mobiel betalen, zullen dit waarschijnlijk snel omarmen. Maar ook gebruikers die tot nu toe afwachtend waren, krijgen nu een kans om laagdrempelig in te stappen.

Crypto gaat een mooie toekomst tegemoet

Met de introductie van Bitcoin, Ethereum en PYUSD in PayPal Links toont PayPal dat crypto niet langer een experiment is. Het bedrijf plaatst digitale valuta midden in het betaalverkeer en brengt het dichter bij dagelijks gebruik dan ooit tevoren.

Crypto nieuws van dit formaat laat zien dat de toekomst van betalingen zich snel ontwikkelt en dat crypto gaat stijgen. Waar het ooit begon met speculatie en volatiliteit, draait het nu om echte toepassing. De vraag is niet meer of crypto een rol krijgt in het dagelijks leven, maar hoe snel dat werkelijkheid wordt.