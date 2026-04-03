De crypto markt staat vandaag 3 april opnieuw onder druk. Een bredere uitverkoop na escalerende spanningen in het Midden-Oosten zorgt ervoor dat beleggers risico mijden. De totale marktkapitalisatie daalde deze week met zo’n $100 miljard. Het crypto nieuws wordt gedomineerd door dalende koersen en een Fear & Greed Index die op 11 staat, diep in ‘extreme angst’ gebied.

Wat gaat crypto doen de komende dagen? Dat hangt grotendeels af van drie steunniveaus die nu onder de loep liggen.

Bitcoin koers test $65.000 als steunzone

De Bitcoin koers noteert vandaag rond $66.700 na een daling van ruim 3% in 24 uur. Eerder deze week werd BTC nog afgewezen bij $69.200. De crypto crash van afgelopen week begon toen Bitcoin bij $72.000 werd teruggeduwd.

De belangrijkste steun ligt nu rond $65.000. Een doorbraak daaronder opent de weg richting $60.000, een niveau dat beleggers via een betrouwbare crypto broker goed in de gaten moeten houden. Aan de bovenkant moet BTC eerst $70.000 terugwinnen voor enig herstel.

Ethereum koers zakt na afwijzing bij $2.150

De Ethereum koers daalde 3 april naar $2.050 na een mislukte poging om boven het 50 daags voortschrijdend gemiddelde bij $2.150 te sluiten. Dat niveau fungeert nu als weerstand.

Steun ligt rond $2.000 tot $2.050. Als dit niveau breekt, is $1.800 het volgende doelwit. Positief is dat er dagelijks meer dan 255.000 nieuwe adressen worden aangemaakt op het Ethereum netwerk, wat wijst op aanhoudende adoptie. Voor wie wil weten welke crypto gaat stijgen, blijft ETH op de radar.

XRP koers balanceert op kritieke $1,30

De XRP koers zakte naar $1,28 en nadert daarmee het cruciale steunniveau van $1,30. Onder dit niveau ligt een dicht aankoopcluster van ongeveer 19,6 miljoen XRP tussen $1,27 en $1,28. Een dagelijkse sluiting onder $1,30 kan de koers richting $1,00 duwen.

De RSI staat op 38, wat negatief momentum bevestigt. Eerste weerstand ligt bij het 50 daags gemiddelde rond $1,44. De XRP verwachting hangt deze week sterk af van het macroklimaat en het Amerikaanse banenrapport van vandaag.

Wat kunnen beleggers deze week verwachten?

“De markt wacht op een duidelijk signaal. Zolang de geopolitieke onzekerheid aanhoudt, blijven steunniveaus kwetsbaar.” — CoinSpeaker redactie

De niveaus om te bewaken zijn helder:

BTC: $65.000 als steun, $70.000 als weerstand

$65.000 als steun, $70.000 als weerstand ETH: $2.000 als steun, $2.150 als weerstand

$2.000 als steun, $2.150 als weerstand XRP: $1,30 als steun, $1,44 als weerstand

Het Amerikaanse banenrapport van vandaag kan het sentiment op korte termijn sturen. Gunstige cijfers kunnen voor een opleving zorgen, terwijl tegenvallende data de crypto koers verder onder druk zet. Daarnaast kijken beleggers naar eind april, wanneer de CLARITY Act mogelijk wordt behandeld in de Senaat.

Disclaimer: dit artikel is geen financieel advies. Doe altijd eigen onderzoek voordat je investeert in crypto.