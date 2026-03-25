Solana nieuws: groot ontwikkelplatform gelanceerd

De Solana Foundation lanceerde op 24 maart 2026 het Solana Developer Platform (SDP). Dit platform maakt het voor grote financiele instellingen eenvoudiger om producten te bouwen op de Solana blockchain. Het werkt via een enkele interface met meer dan 20 partners voor zaken als beveiliging, wallets en regelgeving.

Introducing Solana Developer Platform Designed for enterprise, launch financial products on @Solana in weeks instead of months. Create stablecoins, RWAs, or orchestrate payments with AI-ready APIs that bundle 20+ infra providers.@Mastercard, @WesternUnion, and @Worldpay are… pic.twitter.com/u02ZCDfYlw — Solana Foundation (@SolanaFndn) March 24, 2026

Drie grote namen doen direct mee:

Mastercard test stablecoin betalingen op Solana

test stablecoin betalingen op Solana Western Union onderzoekt snellere en goedkopere internationale overboekingen

onderzoekt snellere en goedkopere internationale overboekingen Worldpay richt zich op betalingen voor webshops en handelaren

Een extra handelsmodule voor onder andere valutahandel volgt later in 2026. Wie wil weten welke crypto gaat stijgen doet er goed aan deze ontwikkeling te volgen.

Wat gaat Solana doen na $650 miljard aan stablecoin volume?

Het Solana nieuws komt niet uit de lucht vallen. In februari 2026 verwerkte het netwerk een recordbedrag van $650 miljard aan stablecoin transacties. Daarmee passeerde Solana zowel Ethereum als Tron als grootste netwerk voor stablecoins. Dat soort volume laat zien dat grote partijen het netwerk al actief gebruiken.

De Solana koers staat op 25 maart 2026 rond $91, een daling van zo’n 69% ten opzichte van de piek van $294 in januari 2025. Toch groeit de fundamentele basis onder het netwerk. Solana ETF producten trokken inmiddels meer dan $1 miljard aan instroom aan. De combinatie van institutionele adoptie en ETF groei maakt de Solana voorspelling voor de komende maanden interessant.

Solana (SOL) 24u 7d 30d 1j All Time

Beleggen in crypto brengt risico’s met zich mee. Dit artikel is geen beleggingsadvies.