Staakt het vuren duwt crypto markt omhoog

President Trump kondigde op 7 april via Truth Social een tweeweken durend staakt het vuren met Iran aan. De crypto markt reageerde direct. Bitcoin steeg naar $72.700, het hoogste niveau sinds 18 maart. Maar het zijn vooral de altcoins die opvallen. De Ethereum koers sprong met ruim 7% naar $2.245. De Solana koers steeg bijna 7% richting $85 en Cardano klom met meer dan 6%.

Based on conversations with Prime Minister Shehbaz Sharif and Field Marshal Asim Munir, of Pakistan, and wherein they requested that I hold off the destructive force being sent tonight to Iran, and subject to the Islamic Republic of Iran agreeing to the COMPLETE, IMMEDIATE, and… — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) April 7, 2026

De olieprijzen zakten meer dan 10% na de aankondiging, waardoor de angst voor inflatie afnam. Dat gaf beleggers weer ruimte om in risicovolle activa zoals crypto te stappen. In totaal werd er bijna $600 miljoen aan short posities geliquideerd, waarvan $427 miljoen aan bearish bets. Wie zich afvraagt wat gaat crypto doen op korte termijn, ziet dat geopolitiek nu de belangrijkste factor is.

ETH, SOL en ADA vergeleken: wie profiteert het meest?

Van de drie grote altcoins presteerde Ethereum het sterkst in absolute termen. ETH steeg van ongeveer $2.100 naar $2.245, gedreven door hoge handelsvolumes en het feit dat Ether als tweede grootste crypto het meeste institutionele kapitaal aantrekt.

Solana liet vergelijkbare percentages zien maar vanuit een veel lagere marktkapitalisatie. De Solana koers herstelde naar $85 nadat het wekenlang onder de $83 schommelde. Cardano steeg procentueel minder hard, maar ADA liet voor het eerst sinds weken weer volume boven het gemiddelde zien.

“De rally wordt gedreven door macro, niet door fundamentele veranderingen in de altcoin markt. Beleggers moeten voorzichtig blijven,” analist van CoinSpeaker NL.

Crypto verwachting: is dit het begin van een altseason?

Ondanks de sterke rally blijft de Altcoin Season Index rond de 30 tot 39 steken. Dat is stevig in Bitcoin Season gebied. Voor een echte altseason moet minimaal 75% van de top 100 altcoins beter presteren dan Bitcoin over 90 dagen. Daar zijn we nog ver van verwijderd.

Bitcoin dominantie staat rond 57% en zolang BTC niet boven de $100.000 consolideert, verwachten analisten geen brede rotatie naar altcoins. De CLARITY Act, die op 13 april een belangrijke deadline heeft, kan daar verandering in brengen. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, krijgen beste altcoins duidelijkheid over hun classificatie als grondstof of effect.

Het ceasefire is bovendien slechts voor twee weken. Als de onderhandelingen mislukken, kan de markt net zo snel terugzakken.

Meme coins en presales profiteren mee van het sentiment

Terwijl grote altcoins stijgen, zoeken risicozoekende beleggers ook naar kansen in het meme coin segment. Maxi Doge ($MAXI) is een van de projecten die momenteel aandacht trekt. De presale haalde tot nu toe meer dan $4,7 miljoen op en biedt staking met een APY van 66%.

Het token draait volledig om community en de “degen trader” cultuur. Als de markt verder herstelt en het risicosentiment aanhoudt, kunnen nieuwe cryptomunten zoals $MAXI profiteren van de hernieuwde instroom. Beleggers moeten wel beseffen dat presale tokens extra risico’s met zich meebrengen door het ontbreken van handelsgeschiedenis.

