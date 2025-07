Al twee weken lang zit Bitcoin in een stijgende lijn, met slechts enkele kleine correcties. Een crypto topman waarschuwt nu over een sterkere correctie, die een crypto crash tot $70.000 terug kan brengen. Is het mogelijk dat de Bitcoin koers zo’n daling doormaakt?

Bitcoin koers crasht naar $70.000 volgens deze executive

De Bitcoin koers is in het afgelopen jaar uiterst stabiel, zeker wanneer je het vergelijkt met de vele volatiele periodes die de beste cryptomunt gekend heeft. Ook voorafgaand aan de stijgingen richting het nieuwe record van $123.00 lag de koers lange tijd in een relatief kleine range.

Echt grote correcties hebben we daarmee in de afgelopen periode niet meer gezien, maar daar komt volgens James Toledano verandering in. Hij is Chief Operating Officier bij Unity Wallet. Hij ziet ook dat de Bitcoin koers zeer robuust is tussen $110.000 en $120.000.

Dit komt voornamelijk door de inflows die Bitcoin ETF’s zien en een grote vlucht die het grootkapitaal heeft genomen richting decentrale oplossingen als Bitcoin. Toch is de koers volgens hem niet helemaal robuust. Hij waarschuwt voor milde tot significante correcties.

De CEO van Zondacrypto, Przemyslaw Kral, ziet ook ruimte voor een stevige correctie van de Bitcoin koers. Hij geeft aan dat een daling van 30% mogelijk is. Hiermee zou de Bitcoin koers terugkeren tot een koers rond $70.000.

Daar tegenover stelt hij echter ook dat een stijging van de Bitcoin koers met vergelijkbare percentages mogelijk is. In dat geval zou de prijs dit jaar nog verder kunnen stijgen tot $160.000.

Onzekerheid voedt de altcoin markt

De onzekerheid rondom een eventuele correctie van de Bitcoin koers zorgt er ook voor dat steeds meer traders verder kijken dan Bitcoin en ook de altcoin markt onder de loep nemen. Dat heeft in de afgelopen week geresulteerd in de start van een nieuw altcoin seizoen.

Dit seizoen wordt vooralsnog aangevoerd door de bekende namen; Ethereum, Solana, XRP en enkele meme coins wisten grotere stijgingen te noteren dan Bitcoin in de afgelopen week. De start van een altcoin seizoen geeft normaal gesproken aan dat een bear market of crypto crash nog wel even weg is.

Vanuit traders is er dus vertrouwen in de gehele markt, waarmee voorlopig ook een correctie opgevangen lijkt te kunnen gaan worden. Cruciaal voor de ontwikkeling van de koersen zal de adoptie van crypto in de tweede helft van 2025 worden.

Blijven grote bedrijven investeren in crypto, of gaan zelfs overheden mee in de nieuwe crypto reserves? Zolang deze vragen nog boven de markt hangen, lijkt er nog genoeg rek in de Bitcoin koers.