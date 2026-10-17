CoinShares rapporteerde in de week tot en met 16 oktober 2026 wereldwijd $434 miljoen uitstroom uit digitale-activabeleggingsproducten. Hogere Amerikaanse inflatie en sterke detailhandelsverkopen zetten de renteverwachtingen op scherp, wat Bitcoin en andere activa zonder rentevergoeding minder aantrekkelijk kan maken.

Inflatie en bestedingen verschuiven renteverwachtingen

In de marktupdate van CoinShares wordt de uitstroom gekoppeld aan nieuwe macrodata uit de Verenigde Staten. De september-CPI steeg met 0,6% ten opzichte van augustus en kwam op jaarbasis uit op 3,7%, tegenover een verwachting van 3,6%. Een maand eerder bedroeg de jaarinflatie nog 3,4%.

Energie droeg stevig bij aan de maandelijkse stijging. Benzine werd in september 9,1% duurder en was daarmee verantwoordelijk voor meer dan de helft van de toename van de totale CPI. Ook de kerninflatie, waarin voedsel en energie niet meetellen, liep op: 0,3% op maandbasis en 2,6% op jaarbasis.

Volgens CoinShares kunnen hogere renteverwachtingen rentedragende beleggingen aantrekkelijker maken tegenover Bitcoin. De gerapporteerde $434 miljoen betreft wereldwijde digitale-activaproducten en niet alleen Amerikaanse spot-Bitcoin-ETF’s. De cijfers laten dus een bredere uitstroom zien, maar zeggen op zichzelf niet hoe kapitaalstromen zich binnen afzonderlijke producten hebben ontwikkeld.

De combinatie van inflatie, rente en cryptoprijzen komt vaker terug in de markt. Ook de gevoeligheid van de bitcoinprijs voor Amerikaanse renteverwachtingen en macro-economische risico’s speelt daarbij een rol.

Retail sales stijgen, maar benzine verklaart een deel

De Amerikaanse detailhandelsverkopen en verkopen in de horeca bereikten in september $745 miljard, een stijging van 0,8% tegenover augustus. Dat was sterker dan de verwachte circa 0,3%. De groei in augustus werd bovendien herzien van 1,1% naar 1,3%.

De headline vraagt wel om nuance. De omzet bij benzinestations steeg 6,4%, terwijl de detailhandelsverkopen exclusief benzine slechts 0,2% toenamen. De gepubliceerde voorlopige cijfers zijn niet gecorrigeerd voor inflatie; de stijging van 0,8% staat daarom niet gelijk aan een even grote toename van het verkochte volume. CoinShares waarschuwt dat hogere energiekosten later in het jaar ruimte kunnen wegnemen voor andere consumentenbestedingen.

Bitcoin onder druk terwijl Fed-besluit nog openstaat

Bitcoin noteerde tijdens de handelssessie na de CPI-publicatie rond $81.900, na een terugval vanaf een daghoogte boven $84.100. CoinShares noemde $79.664 als nabij technisch steunniveau op basis van de Supertrend-indicator. Op 15 oktober stond Bitcoin rond $81.500, circa 3,6% lager over 24 uur na de publicatie van Amerikaanse producentenprijzen.

De renteverwachtingen bleven verdeeld. Polymarket kende op 15 oktober ongeveer 75% kans toe aan ongewijzigde rente tijdens de Fed-vergadering in oktober en 25% aan een verhoging met 25 basispunten. Dat was een momentopname van marktposities, geen prognose van de Federal Reserve. In september had de centrale bank de beleidsrente met 25 basispunten verhoogd naar een bandbreedte van 3,75% tot 4,00%.

Het hoofdkantoor van de Federal Reserve in Washington. – Foto: bettrichard873

Bitcoin (BTC) 24u 7d 30d 1j All Time

CoinShares omschrijft de vooruitzichten voor Bitcoin als lastig, maar presenteert de recente verkoop niet als bewijs van een aanhoudende bearmarkt. Nieuwe inflatie- en activiteitscijfers kunnen de renteverwachtingen en daarmee de cryptoprijzen blijven beïnvloeden; afkoelende inflatie of zwakkere economische activiteit zou de druk op verdere verkrapping kunnen verminderen. Volgens de vermogensbeheerder past voorlopig eerder een datagedreven handelsrange dan een vaststaande trend. De Fed had haar oktoberbesluit op het moment van de update nog niet genomen; ook toekomstige fondsflows moeten uitwijzen of de uitstroom aanhoudt.