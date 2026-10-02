De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft nieuwe regels voorgesteld voor de bewaring van crypto-activa door geregistreerde beleggingsadviseurs en gereguleerde fondsen. Het voorstel moet volgens de toezichthouder een specifieker custodykader bieden en barrières wegnemen, maar is nog niet definitief.

SEC wil custodyregels voor crypto aanpassen

Het voorstel, gepubliceerd op 1 oktober 2026, valt onder de Investment Advisers Act van 1940 en de Investment Company Act van 1940. De doelgroep omvat geregistreerde beleggingsadviseurs en gereguleerde fondsen, waaronder geregistreerde beleggingsmaatschappijen en business development companies.

De SEC wil de bestaande custodyregels moderniseren en vereisten aanpassen rond onder meer financiële-statementaudits voor geregistreerde adviseurs en de custodial diensten van broker-dealers voor gereguleerde fondsen. Daarmee wil de toezichthouder de regels beter laten aansluiten op de manier waarop crypto-activa worden bewaard.

Het hoofdkantoor van de Securities and Exchange Commission (SEC).

Het voorstel zou crypto-activa onder bepaalde omstandigheden in self-custody laten houden. Ook zouden trustmaatschappijen met een staatsvergunning als custodian mogen optreden voor crypto-activa van cliënten en gereguleerde fondsen. De SEC heeft de precieze voorwaarden in het persbericht niet uitgewerkt; de volledige reikwijdte hangt af van de voorgestelde regeltekst.

De openbare commentaarperiode duurt 60 dagen nadat het voorstel in het Federal Register is gepubliceerd. De SEC presenteert de wijzigingen als een manier om beleggers meer keuze te bieden en gereguleerde fondsen toegang te laten geven tot een bredere reeks crypto-gerelateerde beleggingsstrategieën.

Een duidelijker kader, maar nog geen definitieve regels

SEC-voorzitter Paul S. Atkins stelt het voorstel voor als een duidelijker nalevingsroute voor adviseurs en fondsen. Volgens de verklaring van de SEC moeten de wijzigingen de onzekerheid verminderen die ontstaat wanneer custodyregels voor traditionele activa worden toegepast op crypto.

Paul S. Atkins

Het custodyvoorstel staat niet op zichzelf in de bredere regelgevende discussie over digitale activa. Als aanvullende context publiceerde de SEC eerder voorstellen rond Regulation Crypto Assets en een Innovation Exemption voor tokenized securities. Die stappen behandelen andere onderdelen van de markt; het custodyvoorstel richt zich specifiek op de bewaring van activa door adviseurs en gereguleerde fondsen.

De discussie over custody raakt aan de manier waarop instellingen toegang tot digitale activa organiseren. Dat onderwerp speelt ook bij de bredere institutionele custody van bitcoin en bij de groeiende belangstelling voor getokeniseerde real-world assets. Die ontwikkelingen bewijzen op zichzelf niet dat het SEC-voorstel tot meer adoptie leidt; dat blijft afhankelijk van de uiteindelijke regels en de keuzes van marktpartijen.

Wat beleggers nu moeten weten

Voor professionele beleggers is vooral van belang dat de SEC nog geen nieuwe definitieve custodyverplichtingen heeft vastgesteld. De commentaarperiode biedt marktpartijen gelegenheid te reageren voordat de toezichthouder verdere stappen zet.

De uiteindelijke voorwaarden voor self-custody en het gebruik van trustmaatschappijen met een staatsvergunning bepalen hoeveel ruimte adviseurs en fondsen daadwerkelijk krijgen. Tot die voorwaarden vaststaan, blijft een eventuele verruiming van custodyopties een voorgestelde mogelijkheid, geen gerealiseerde verandering in markttoegang.

De praktische betekenis van het voorstel ligt voorlopig in de mogelijke aanpassing van custodystructuren en de duidelijkheid die de definitieve regeltekst daarover kan bieden.

Bron: SEC-persbericht over het custodyvoorstel